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Principales tokens de Ecosistema Optimism por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Optimism. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0008
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,662.22
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.719
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
4
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.73B
$ 570.40K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,890.4
+0.12%
+0.01%
-1.05%
$ 4.54B
--
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 4.49B
$ 5.05M
7
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
8
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
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$ 3.41B
$ 0.02
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1.0
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--
0.00%
$ 2.74B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.633
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-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
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11
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
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$ 6.58M
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
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$ 1.38B
$ 1.69K
13
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3376
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$ 1.15B
$ 1.01M
14
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,270
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--
-1.77%
$ 896.96M
$ 79.60
15
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
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16
Ethena
Ethena
ENA
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$ 830.02M
$ 2.58M
17
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,204.54
-0.21%
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$ 706.28M
$ 614.40K
18
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TrueUSD
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$ 0.9971
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19
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Kraken Wrapped BTC
KBTC
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$ 460.20M
$ 367.05K
20
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
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21
Curve
Curve
CRV
$ 0.2757
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$ 417.10M
$ 6.75M
22
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
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$ 352.89M
$ 4.80M
23
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
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24
LayerZero
LayerZero
ZRO
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$ 338.07K
25
tBTC
tBTC
TBTC
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26
Olympus
Olympus
OHM
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27
Lido DAO
Lido DAO
LDO
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$ 289.20K
28
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.332
-0.30%
-0.30%
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$ 229.82M
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29
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crvUSD
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30
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OP
OP
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31
Universal BTC
Universal BTC
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32
Savings Dai
Savings Dai
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ViciCoin
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1INCH
1INCH
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35
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36
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Stargate Finance
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Derive
Derive
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YearnFinance
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SNX
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42
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
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VELO
VELO
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DOLA
DOLA
DOLA
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Hex Trust Wrapped XRP
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Venus
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48
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
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49
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
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--
50
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.86
-0.14%
+0.01%
+0.43%
$ 38.86M
$ 56.18M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Optimism y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Optimism representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 165 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $128.35B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Optimism con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Optimism rastreados en MEXC, ION ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 18.18% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Optimism están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 165 tokens de Ecosistema Optimism, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, WBTC, LINK se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Optimism. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Optimism?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Optimism es de aproximadamente $128.35B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Optimism, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.