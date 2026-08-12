Precio de Hex Trust Wrapped XRP hoy

El precio actual de Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) hoy es $ 1.019, con una variación del 1.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WXRP a USD es $ 1.019 por WXRP.

Hex Trust Wrapped XRP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,070,113, con un suministro circulante de 50.00M WXRP. Durante las últimas 24 horas, WXRP cotiza entre $ 0.99705 (bajo) y $ 1.027 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.55, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.99705.

En el corto plazo, WXRP experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de -4.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 45.91K.

Información del mercado de Hex Trust Wrapped XRP (WXRP)

Cap de mercado $ 51.07M$ 51.07M $ 51.07M Volumen (24H) $ 45.91K$ 45.91K $ 45.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 51.07M$ 51.07M $ 51.07M Suministro de Circulación 50.00M 50.00M 50.00M Suministro total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hex Trust Wrapped XRP es de $ 51.07M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 45.91K. El suministro circulante de WXRP es de 50.00M, con un suministro total de 50000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 51.07M.