Información del precio (USD) de Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Rango de precios en 24 horas: $ 106,376 $ 106,376 $ 106,376 24H Mín $ 122,558 $ 122,558 $ 122,558 24H Máx 24H Mín $ 106,376$ 106,376 $ 106,376 24H Máx $ 122,558$ 122,558 $ 122,558 Máximo Histórico $ 126,108$ 126,108 $ 126,108 Precio más bajo $ 72,684$ 72,684 $ 72,684 Cambio de Precio (1H) +0.20% Cambio de Precio (1D) -7.45% Cambio de Precio (7D) -7.82% Cambio de Precio (7D) -7.82%

El precio en tiempo real de Kraken Wrapped BTC (KBTC) es de $112,344. Durante las últimas 24 horas, KBTC se ha operado entre un mínimo de $ 106,376 y un máximo de $ 122,558, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KBTC es de $ 126,108, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 72,684.

En términos de rendimiento a corto plazo, KBTC ha cambiado en un +0.20% en la última hora, -7.45% en 24 horas y -7.82% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Kraken Wrapped BTC (KBTC)

Cap de mercado $ 71.13M$ 71.13M $ 71.13M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 71.13M$ 71.13M $ 71.13M Suministro de Circulación 630.00 630.00 630.00 Suministro total 630.0 630.0 630.0

La capitalización de mercado actual de Kraken Wrapped BTC es de $ 71.13M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KBTC es de 630.00, con un suministro total de 630.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 71.13M.