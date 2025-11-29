Precio de Savings Dai hoy

El precio actual de Savings Dai (SDAI) hoy es $ 1.17, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SDAI a USD es $ 1.17 por SDAI.

Savings Dai actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 238,806,014, con un suministro circulante de 204.38M SDAI. Durante las últimas 24 horas, SDAI cotiza entre $ 1.17 (bajo) y $ 1.17 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.27, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.186576.

En el corto plazo, SDAI experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Savings Dai (SDAI)

Cap de mercado $ 238.81M$ 238.81M $ 238.81M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 238.81M$ 238.81M $ 238.81M Suministro de Circulación 204.38M 204.38M 204.38M Suministro total 204,375,287.074553 204,375,287.074553 204,375,287.074553

La capitalización de mercado actual de Savings Dai es de $ 238.81M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SDAI es de 204.38M, con un suministro total de 204375287.074553. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 238.81M.