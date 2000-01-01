El sector del metaverso se compone de mundos virtuales inmersivos basados en blockchain, donde los usuarios pueden interactuar, crear y monetizar experiencias digitales. Las criptomonedas de esta categoría actúan como principal medio de intercambio para la compra de terrenos virtuales, avatares y bienes raíces digitales. Proporcionan la base económica para los entornos de realidad virtual y las plataformas sociales descentralizadas.
La inclusión de activos digitales en el sector Metaverso, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.