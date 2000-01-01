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Principales tokens del metaverso por capitalización de mercado

El sector del metaverso se compone de mundos virtuales inmersivos basados en blockchain, donde los usuarios pueden interactuar, crear y monetizar experiencias digitales. Las criptomonedas de esta categoría actúan como principal medio de intercambio para la compra de terrenos virtuales, avatares y bienes raíces digitales. Proporcionan la base económica para los entornos de realidad virtual y las plataformas sociales descentralizadas.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
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Render
RENDER
$ 1.267
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2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
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Axie Infinity
Axie Infinity
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OriginTrail
OriginTrail
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Decentraland
Decentraland
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6
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7
RealLink
RealLink
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ECOMI
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9
Enjin
Enjin
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10
XYO
XYO
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Mocaverse
Mocaverse
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Victoria VR
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Hyperlane
Hyperlane
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Illuvium
Illuvium
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Verse World
Verse World
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Adshares
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Yield Guild Games
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MAGIC
MAGIC
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My Neighbor Alice
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ALI
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21
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Decentrawood
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22
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SOPH
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WilderWorld
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Radio Caca
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AUKI
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Metahero
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Star Atlas
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Vulcan Forged PYR
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Star Atlas DAO
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Africarare
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Somnium Space CUBEs
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Aavegotchi
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CEEK
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BRN Metaverse
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Raini
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World of Dypians
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Highstreet
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Cornucopias
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Aurory
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Atari
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PIXL
PIXL
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BlockchainSpace
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Phantasma Phoenix
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Neos Credits
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Hooked Protocol
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Districts
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Preguntas frecuentes

¿Qué son las criptomonedas del metaverso?
Las criptomonedas del metaverso son las monedas digitales nativas que se utilizan en mundos virtuales inmersivos basados en blockchain. Los tokens del metaverso permiten a los usuarios comprar terrenos digitales, intercambiar bienes virtuales y participar en economías virtuales complejas.
¿Cómo funcionan los tokens no fungibles (NFT) dentro de las plataformas del metaverso?
Dentro de las plataformas del metaverso, los tokens no fungibles (NFT) sirven como prueba criptográfica verificable de propiedad para activos digitales únicos, como parcelas inmobiliarias virtuales, avatares personalizados y prendas de vestir exclusivas dentro de los juegos.
¿Qué factores impulsan el valor de los bienes raíces virtuales en el sector del metaverso?
El valor de los bienes raíces virtuales del metaverso está determinado por la escasez de terrenos digitales, la proximidad a puntos de referencia virtuales y la capacidad de los propietarios virtuales para monetizar el espacio digital mediante publicidad o la organización de eventos.
¿Cómo gobiernan las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) los proyectos del metaverso?
Las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) gobiernan los proyectos del metaverso permitiendo a los poseedores de tokens del metaverso votar directamente sobre decisiones críticas del ecosistema, como las actualizaciones de software del mundo virtual y la asignación de fondos para la comunidad.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Metaverso, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.