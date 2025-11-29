Precio de Verse World hoy

El precio actual de Verse World (VERSE) hoy es $ 0.095812, con una variación del 5.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VERSE a USD es $ 0.095812 por VERSE.

Verse World actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,598,182, con un suministro circulante de 100.00M VERSE. Durante las últimas 24 horas, VERSE cotiza entre $ 0.095587 (bajo) y $ 0.101534 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.910916, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.091602.

En el corto plazo, VERSE experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +0.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Verse World (VERSE)

Cap de mercado $ 9.60M$ 9.60M $ 9.60M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 95.98M$ 95.98M $ 95.98M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 999,999,717.347055 999,999,717.347055 999,999,717.347055

La capitalización de mercado actual de Verse World es de $ 9.60M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VERSE es de 100.00M, con un suministro total de 999999717.347055. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 95.98M.