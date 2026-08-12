Precio de Adshares hoy

El precio actual de Adshares (ADS) hoy es $ 0.401132, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ADS a USD es $ 0.401132 por ADS.

Adshares actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,543,932, con un suministro circulante de 38.75M ADS. Durante las últimas 24 horas, ADS cotiza entre $ 0.397163 (bajo) y $ 0.405598 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.72, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0102872.

En el corto plazo, ADS experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de -0.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 60.31K.

Información del mercado de Adshares (ADS)

Cap de mercado $ 15.54M$ 15.54M $ 15.54M Volumen (24H) $ 60.31K$ 60.31K $ 60.31K Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.55M$ 15.55M $ 15.55M Suministro de Circulación 38.75M 38.75M 38.75M Suministro total 38,758,203.0 38,758,203.0 38,758,203.0

La capitalización de mercado actual de Adshares es de $ 15.54M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 60.31K. El suministro circulante de ADS es de 38.75M, con un suministro total de 38758203.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.55M.