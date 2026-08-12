¿Cuál es el precio actual de mercado de Phantasma Phoenix?

Phantasma Phoenix está valorado en €0.00735309077442975000, con una variación del -7.78% en las últimas 24 horas. Esto refleja el estado más reciente de la oferta y la demanda en los mercados criptográficos globales.

¿Cuántos titulares únicos tiene SOUL?

Hay -- titulares en la cadena, lo que indica la distribución y adopción comunitaria de SOUL. Un aumento en el número de titulares suele considerarse una señal de fortalecimiento de la participación en la red o de un mayor interés a largo plazo.

¿Qué tan activo está Phantasma Phoenix en su blockchain nativo?

Como token en --, la actividad está influenciada por las interacciones con billeteras, las tarifas de la red, el comportamiento de staking y el uso de contratos inteligentes. Una actividad elevada puede correlacionarse con un mayor volumen de operaciones o con el surgimiento de desarrollos en el ecosistema.

¿Cuál es la oferta circulante total de SOUL?

La oferta circulante asciende a 137197696.9509012, lo que afecta directamente la escasez y la valoración del token. Los cambios en la oferta pueden deberse a emisiones, quemas o calendarios de desbloqueo.

¿Cuál es el volumen en 24 horas de Phantasma Phoenix?

Phantasma Phoenix generó €-- en volumen de operaciones durante el último día, lo que demuestra cuán activamente se está negociando este activo y la profundidad de su liquidez.

¿Cómo se desempeña SOUL en comparación con sus competidores de la categoría Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace?

En comparación con otros activos del segmento Entertainment,Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Layer 1 (L1),Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Gaming Blockchains,On-chain Gaming,Gaming Governance Token,Gaming Platform,Gaming Marketplace, el impulso de SOUL está influenciado por el sentimiento del mercado, la adopción por parte de los inversores y métricas en cadena vinculadas a --.