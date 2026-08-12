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El precio actual de Africarare hoy es 0.0025835 USD. La capitalización de mercado de UBU es 2,583,546 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de UBU a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Africarare hoy es 0.0025835 USD. La capitalización de mercado de UBU es 2,583,546 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de UBU a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Africarare (UBU)

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-0.70%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Africarare (UBU)
Última actualización de la página: 2026-08-12 12:04:47 (UTC+8)

Precio de Africarare hoy

El precio actual de Africarare (UBU) hoy es $ 0.0025835, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UBU a USD es $ 0.0025835 por UBU.

Africarare actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,583,546, con un suministro circulante de 1.00B UBU. Durante las últimas 24 horas, UBU cotiza entre $ 0.00256655 (bajo) y $ 0.00260666 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.091993, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00192082.

En el corto plazo, UBU experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +1.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.23.

Información del mercado de Africarare (UBU)

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

$ 7.23
$ 7.23$ 7.23

$ 2.58M
$ 2.58M$ 2.58M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Africarare es de $ 2.58M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.23. El suministro circulante de UBU es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.58M.

Historial de precios de Africarare USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00256655
$ 0.00256655$ 0.00256655
24H Mín
$ 0.00260666
$ 0.00260666$ 0.00260666
24H Máx

$ 0.00256655
$ 0.00256655$ 0.00256655

$ 0.00260666
$ 0.00260666$ 0.00260666

$ 0.091993
$ 0.091993$ 0.091993

$ 0.00192082
$ 0.00192082$ 0.00192082

+0.04%

-0.13%

+1.15%

+1.15%

Historial de precios de Africarare (UBU) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Africarare a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Africarare a USD fue de $ -0.0003816248.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Africarare a USD fue de $ +0.0000655870.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Africarare a USD fue de $ +0.000000023836581248.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0-0.13%
30 Días$ -0.0003816248-14.77%
60 Días$ +0.0000655870+2.54%
90 Días$ +0.000000023836581248+0.00%

Predicción de precios para Africarare

Predicción del precio de Africarare (UBU) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de UBU en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Africarare (UBU) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Africarare podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Africarare en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de UBU para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Africarare.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Acerca de Africarare

¿Cuál es el precio actual de Africarare?

El precio en vivo de Africarare (UBU) es €0.00219859773561450000 EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado Africarare en el mercado?

Africarare ocupa actualmente el puesto #2024 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €2198636.8823131020000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de UBU?

La oferta circulante de UBU es de 1000000000.0 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de Africarare?

Durante las últimas 24 horas, Africarare cotizó dentro de un rango de €0.002184173028194850000 (mínimo de 24 horas) y €0.002218307247345420000 (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre Africarare y su máximo histórico y su mínimo histórico?

Africarare alcanzó un máximo histórico de €0.0782874400976910000, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €0.001634646991493340000. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de UBU hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de Africarare?

El movimiento actual del precio de -0.13% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Metaverse,Polygon Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Africarare

Última actualización de la página: 2026-08-12 12:04:47 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Africarare (UBU)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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+2.58%

DAPPOS

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DOS

$0.35884
$0.35884$0.35884

-15.79%

The Toad Pepe

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TOAD

$0.01387
$0.01387$0.01387

-24.82%

AurumX

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UMX

$0.11562
$0.11562$0.11562

-33.85%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00740
$0.00740$0.00740

+64.44%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004175
$0.0004175$0.0004175

+57.54%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3.2997
$3.2997$3.2997

+36.35%

UPCX

UPCX

UPC

$0.1674
$0.1674$0.1674

+23.90%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

$0.08900
$0.08900$0.08900

+20.48%

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