Precio de Star Atlas DAO hoy

El precio actual de Star Atlas DAO (POLIS) hoy es $ 0.00967895, con una variación del 5.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POLIS a USD es $ 0.00967895 por POLIS.

Star Atlas DAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,834,442, con un suministro circulante de 292.85M POLIS. Durante las últimas 24 horas, POLIS cotiza entre $ 0.00907313 (bajo) y $ 0.00981964 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 18.55, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00796931.

En el corto plazo, POLIS experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de +9.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.22K.

Información del mercado de Star Atlas DAO (POLIS)

Cap de mercado $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Volumen (24H) $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Suministro de Circulación 292.85M 292.85M 292.85M Suministro total 360,000,000.0 360,000,000.0 360,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Star Atlas DAO es de $ 2.83M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.22K. El suministro circulante de POLIS es de 292.85M, con un suministro total de 360000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.48M.