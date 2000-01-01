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Principales tokens de Plataforma de juegos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Plataforma de juegos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Gala
Gala
GALA
$ 0.001707
-0.41%
-2.84%
-4.47%
$ 83.14M
$ 150.57M
2
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009883
-0.36%
-1.19%
-2.17%
$ 29.55M
$ 120.07M
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03603
+0.56%
-0.08%
+5.82%
$ 27.85M
$ 2.80M
4
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10709
-0.02%
-0.01%
0.00%
$ 23.48M
$ 392.82K
5
Portal
Portal
PORTAL
$ 0.010953
+0.52%
-7.86%
-2.01%
$ 9.38M
$ 7.04M
6
READY
READY
READY
$ 0.004937
-0.97%
-4.85%
-26.41%
$ 4.79M
$ 1.61M
7
CONX
CONX
CONX
$ 0.00395857
-0.90%
-0.02%
-1.41%
$ 3.98M
$ 13.83K
8
CRETA
CRETA
CRETA
$ 0.001341
+0.07%
+6.53%
-14.89%
$ 3.91M
$ 11.81M
9
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02947
+1.65%
+8.92%
+21.31%
$ 2.88M
$ 3.37M
10
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06176
+0.16%
-0.16%
-11.48%
$ 2.79M
$ 1.01M
11
Altura
Altura
ALU
$ 0.002772
-0.82%
-0.68%
-6.10%
$ 2.75M
$ 15.81M
12
$ 0.0014105
-1.32%
-1.16%
-4.88%
$ 2.49M
$ 40.83M
13
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00081565
-0.68%
-0.01%
-0.42%
$ 1.53M
$ 68.72K
14
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00881108
-0.72%
-0.02%
-4.07%
$ 1.22M
$ 50.58K
15
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08117
-0.11%
-1.35%
-0.43%
$ 1.05M
$ 678.76K
16
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00349366
-0.09%
-0.00%
-2.84%
$ 1.01M
$ 139.67K
17
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.792E-5
0.00%
-2.70%
+0.71%
$ 779.17K
--
18
MimboGameGroup
MimboGameGroup
MGG
$ 5.491E-5
0.00%
-2.70%
-21.22%
$ 713.74K
--
19
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036868
-0.26%
-0.00%
-7.92%
$ 592.89K
$ 50.52K
20
PlayDapp
PlayDapp
PDA
$ 0.0008802
-0.01%
+0.02%
-4.89%
$ 577.85K
$ 19.68K
21
Tevaera
Tevaera
TEVA
$ 0.000483
-0.18%
+0.01%
-3.01%
$ 534.25K
$ 1.96K
22
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00053394
-0.06%
-0.01%
+15.34%
$ 510.88K
$ 945.87
23
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.73E-6
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+1.16%
$ 499.46K
--
24
Myria
Myria
MYRIA
$ 9.5E-6
+0.11%
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-3.55%
$ 474.95K
--
25
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.00071
+0.28%
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$ 443.69K
$ 28.04M
26
Creo Engine
Creo Engine
CREO
$ 0.0006362
+0.60%
-0.37%
-0.56%
$ 439.37K
$ 48.29M
27
Bitcoin Cats
Bitcoin Cats
1CAT
$ 5.905E-5
-0.17%
+0.30%
+0.20%
$ 293.78K
--
28
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
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$ 168.06K
$ 73.04
29
SOON
SOON
MRSOON
$ 0.000002441
+0.20%
-17.84%
-24.51%
$ 161.09K
$ 22.05B
30
Catheon Gaming
Catheon Gaming
CATHEON
$ 6.994E-5
-0.85%
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-0.96%
$ 111.92K
--
31
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0001939
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-3.82%
-9.31%
$ 94.92K
$ 23.83M
32
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 1.803E-5
-1.58%
+2.80%
+48.64%
$ 78.50K
--
33
Bario Entertainment System
Bario Entertainment System
$BAES
$ 4.97854E-7
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+1.00%
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$ 49.78K
--
34
HyperChainX
HyperChainX
HPX
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-0.70%
-0.62%
$ 35.51K
--
35
PPKAS
PPKAS
PPKAS
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$ 26.41K
--
36
DEGA
DEGA
DEGA
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$ 25.81K
--
37
GG
GG
GGTK
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--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
38
MXS Games
MXS Games
XSEED
$ 1.15E-6
+5.50%
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-68.06%
$ 16.54K
--
39
E4C
E4C
E4C
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--
40
Matr1x
Matr1x
MAX
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--
41
SQUID MEME
SQUID MEME
GAME
$ 19.6128
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-2.78%
--
$ 596.04
42
YOM
YOM
YOM
$ 0.09733
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+0.25%
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--
$ 573.31K
43
SPCM
SPCM
SPCM
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--
$ 702.10M
44
PMG
PMG
PMG
$ 0.0011519
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--
--
45
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0.0129494
+0.02%
+0.70%
+3.02%
--
$ 283.43M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Plataforma de juegos y por qué son populares?
Los tokens de Plataforma de juegos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 45 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $208.45M.
¿Cuál es el token de Plataforma de juegos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Plataforma de juegos rastreados en MEXC, NAKA ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 8.92% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Plataforma de juegos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 45 tokens de Plataforma de juegos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. GALA, DEP, PLAY se encuentra entre los tokens populares de Plataforma de juegos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Plataforma de juegos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Plataforma de juegos es de aproximadamente $208.45M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Plataforma de juegos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.