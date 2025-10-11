Información del precio (USD) de Catheon Gaming (CATHEON)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.0200027$ 0.0200027 $ 0.0200027 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.08% Cambio de Precio (1D) -4.48% Cambio de Precio (7D) +3.04% Cambio de Precio (7D) +3.04%

El precio en tiempo real de Catheon Gaming (CATHEON) es de --. Durante las últimas 24 horas, CATHEON se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CATHEON es de $ 0.0200027, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, CATHEON ha cambiado en un +0.08% en la última hora, -4.48% en 24 horas y +3.04% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Catheon Gaming (CATHEON)

Cap de mercado $ 127.58K$ 127.58K $ 127.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 797.26K$ 797.26K $ 797.26K Suministro de Circulación 1.60B 1.60B 1.60B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Catheon Gaming es de $ 127.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CATHEON es de 1.60B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 797.26K.