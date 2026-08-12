Precio de PlayDapp hoy

El precio actual de PlayDapp (PDA) hoy es $ 0, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PDA a USD es $ 0 por PDA.

PlayDapp actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 564,073, con un suministro circulante de 656.50M PDA. Durante las últimas 24 horas, PDA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.74, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PDA experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -7.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 41.53K.

Información del mercado de PlayDapp (PDA)

Cap de mercado $ 564.07K$ 564.07K $ 564.07K Volumen (24H) $ 41.53K$ 41.53K $ 41.53K Cap. de mercado totalmente diluida $ 601.45K$ 601.45K $ 601.45K Suministro de Circulación 656.50M 656.50M 656.50M Suministro total 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PlayDapp es de $ 564.07K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 41.53K. El suministro circulante de PDA es de 656.50M, con un suministro total de 700000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 601.45K.