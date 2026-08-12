Precio de HYBUX hoy

El precio actual de HYBUX (HYBUX) hoy es $ 0, con una variación del 6.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYBUX a USD es $ 0 por HYBUX.

HYBUX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 80,589, con un suministro circulante de 4.35B HYBUX. Durante las últimas 24 horas, HYBUX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00346251, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HYBUX experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de +25.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HYBUX (HYBUX)

Cap de mercado $ 80.59K$ 80.59K $ 80.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 185.09K$ 185.09K $ 185.09K Suministro de Circulación 4.35B 4.35B 4.35B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de HYBUX es de $ 80.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HYBUX es de 4.35B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 185.09K.