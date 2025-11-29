Precio de Rain Protocol hoy

El precio actual de Rain Protocol (RAIN) hoy es $ 0.0069785, con una variación del 4.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RAIN a USD es $ 0.0069785 por RAIN.

Rain Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- RAIN. Durante las últimas 24 horas, RAIN cotiza entre $ 0.006535 (bajo) y $ 0.0073785 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, RAIN experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +93.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.23M.

Información del mercado de Rain Protocol (RAIN)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.03B$ 8.03B $ 8.03B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 1,150,000,000,000 Blockchain pública ARB

La capitalización de mercado actual de Rain Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.23M. El suministro circulante de RAIN es de --, con un suministro total de 1150000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.03B.