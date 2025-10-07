Qué es CRETA (CRETA)

Fundada y forjada por expertos de clase mundial en desarrollo de motores de juegos, publicación, marketing y tecnología blockchain, Creta garantiza ser la plataforma blockchain más creativa e innovadora en cuanto a calidad y rendimiento de vanguardia. CRETA ofrece un mundo cíclico interconectado con la realidad, diseñado para que disfrutes de todos los servicios: creación de contenido, juego, transacciones, comunicación y muchos más. Todo reunido en un mundo común donde jugadores y creadores son iguales y pueden crear sus propios universos.

CRETA está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en CRETA de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.



Además, puedes:

- Consultar la disponibilidad de staking de CRETA para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.

- Leer reseñas y análisis sobre CRETA en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de CRETA sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de CRETA (USD)

¿Cuánto valdrá CRETA (CRETA) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos CRETA (CRETA) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre CRETA.

¡Consulta la predicción del precio de CRETA ahora!

Tokenómica de CRETA (CRETA)

Entender la tokenómica de CRETA (CRETA) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de CRETA!

Cómo comprar CRETA (CRETA)

¿Buscas cómo comprar CRETA? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir CRETA en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

CRETA a monedas locales

Prueba el conversor

CRETA Recurso

Para conocer CRETA más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre CRETA ¿Cuánto vale CRETA (CRETA) hoy? El precio en vivo de CRETA en USD es de 0.003857 USD , actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado. ¿Cuál es el precio actual de CRETA en USD? $ 0.003857 . Consulta el El precio actual de CRETA en USD es de. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens. ¿Cuál es la capitalización de mercado de CRETA? La capitalización de mercado de CRETA es de $ 5.66M USD . Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token. ¿Cuál es el suministro circulante de CRETA? El suministro circulante de CRETA es de 1.47B USD . ¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de CRETA? CRETA alcanzó un precio ATH de 2.382079672694401 USD . ¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de CRETA? CRETA vio un precio ATL de 0.002823386193634558 USD . ¿Cuál es el volumen de trading de CRETA? El volumen de trading en vivo de 24 horas para CRETA es de $ 58.30K USD . ¿CRETA subirá más este año? El precio de CRETA podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de CRETA para obtener un análisis más detallado.

