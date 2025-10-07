El precio en vivo de CRETA hoy es de 0.003857 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de CRETA en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de CRETA en MEXC ahora.El precio en vivo de CRETA hoy es de 0.003857 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de CRETA en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de CRETA en MEXC ahora.

Precio en vivo de 1 CRETA en USD:

Gráfico de precios en vivo de CRETA (CRETA)
Última actualización de la página: 2025-10-07 11:32:03 (UTC+8)

Información del precio (USD) de CRETA (CRETA)

El precio en tiempo real de CRETA (CRETA) es de $ 0.003857. Durante las últimas 24 horas, CRETA se ha operado entre un mínimo de $ 0.003728 y un máximo de $ 0.003919, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de CRETA es de $ 2.382079672694401, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.002823386193634558.

En términos de rendimiento a corto plazo, CRETA ha cambiado en un 0.00% en la última hora, -1.02% en 24 horas y +27.16% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

La capitalización de mercado actual de CRETA es de $ 5.66M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 58.30K. El suministro circulante de CRETA es de 1.47B, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.57M.

Historial de precios de CRETA (CRETA) en USD

Siga los cambios de precios de CRETA para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.00003976-1.02%
30 Días$ +0.000392+11.31%
60 Días$ -0.000469-10.85%
90 Días$ -0.000724-15.81%
Cambio de precio de CRETA hoy

Hoy, CRETA registró un cambio de $ -0.00003976 (-1.02%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de CRETA en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.000392 (+11.31%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de CRETA en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CRETA experimentó un cambio de $ -0.000469 (-10.85%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de CRETA en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ -0.000724 (-15.81%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de CRETA (CRETA)?

Consulta la página Historial de precios de CRETA ahora.

Qué es CRETA (CRETA)

Fundada y forjada por expertos de clase mundial en desarrollo de motores de juegos, publicación, marketing y tecnología blockchain, Creta garantiza ser la plataforma blockchain más creativa e innovadora en cuanto a calidad y rendimiento de vanguardia. CRETA ofrece un mundo cíclico interconectado con la realidad, diseñado para que disfrutes de todos los servicios: creación de contenido, juego, transacciones, comunicación y muchos más. Todo reunido en un mundo común donde jugadores y creadores son iguales y pueden crear sus propios universos.

CRETA está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en CRETA de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de CRETA para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre CRETA en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de CRETA sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de CRETA (USD)

¿Cuánto valdrá CRETA (CRETA) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos CRETA (CRETA) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre CRETA.

¡Consulta la predicción del precio de CRETA ahora!

Tokenómica de CRETA (CRETA)

Entender la tokenómica de CRETA (CRETA) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de CRETA!

Cómo comprar CRETA (CRETA)

¿Buscas cómo comprar CRETA? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir CRETA en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

CRETA a monedas locales

CRETA Recurso

Para conocer CRETA más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Sitio Web Oficial CRETA
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre CRETA

¿Cuánto vale CRETA (CRETA) hoy?
El precio en vivo de CRETA en USD es de 0.003857 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de CRETA en USD?
El precio actual de CRETA en USD es de $ 0.003857. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de CRETA?
La capitalización de mercado de CRETA es de $ 5.66M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de CRETA?
El suministro circulante de CRETA es de 1.47B USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de CRETA?
CRETA alcanzó un precio ATH de 2.382079672694401 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de CRETA?
CRETA vio un precio ATL de 0.002823386193634558 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de CRETA?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para CRETA es de $ 58.30K USD.
¿CRETA subirá más este año?
El precio de CRETA podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de CRETA para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-07 11:32:03 (UTC+8)

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

