Precio de Bitcoin Cats hoy

El precio actual de Bitcoin Cats (1CAT) hoy es $ 0, con una variación del 0.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 1CAT a USD es $ 0 por 1CAT.

Bitcoin Cats actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 293,766, con un suministro circulante de 5.00B 1CAT. Durante las últimas 24 horas, 1CAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01262418, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 1CAT experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +0.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Bitcoin Cats (1CAT)

Cap de mercado $ 293.77K$ 293.77K $ 293.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 293.77K$ 293.77K $ 293.77K Suministro de Circulación 5.00B 5.00B 5.00B Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Bitcoin Cats es de $ 293.77K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de 1CAT es de 5.00B, con un suministro total de 5000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 293.77K.