The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

NombrePORTAL

PuestoNo.681

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)4.05%

Suministro de circulación573,492,437.3184559

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.5734%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico4.414736210180382,2024-02-29

Precio más bajo0.026983483270803774,2025-06-22

Blockchain públicaETH

