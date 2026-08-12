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El precio actual de YOM hoy es 0.09713 EUR. La capitalización de mercado de YOM es 0 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de YOM a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de YOM hoy es 0.09713 EUR. La capitalización de mercado de YOM es 0 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de YOM a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de YOM(YOM)

Precio en vivo de 1 YOM en EUR:

€0.083463
€0.083463€0.083463
-0.45%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de YOM (YOM)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:50:41 (UTC+8)

Precio de YOM hoy

El precio actual de YOM (YOM) hoy es € 0.09713, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YOM a EUR es € 0.09713 por YOM.

YOM actualmente está en el puesto #3702 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 YOM. Durante las últimas 24 horas, YOM cotiza entre € 0.09552 (bajo) y € 0.0983 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0869923264601320392, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0643925865078086204.

En el corto plazo, YOM experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -8.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.65K.

Información del mercado de YOM (YOM)

No.3702

€ 0.00
€ 0.00€ 0.00

€ 56.65K
€ 56.65K€ 56.65K

€ 72.85M
€ 72.85M€ 72.85M

0.00
0.00 0.00

750,000,000
750,000,000 750,000,000

750,000,000
750,000,000 750,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

La capitalización de mercado actual de YOM es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.65K. El suministro circulante de YOM es de 0.00, con un suministro total de 750000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 72.85M.

Historial de precios de YOM EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.09552
€ 0.09552€ 0.09552
24H Mín
€ 0.0983
€ 0.0983€ 0.0983
24H Máx

€ 0.09552
€ 0.09552€ 0.09552

€ 0.0983
€ 0.0983€ 0.0983

€ 0.0869923264601320392
€ 0.0869923264601320392€ 0.0869923264601320392

€ 0.0643925865078086204
€ 0.0643925865078086204€ 0.0643925865078086204

0.00%

-0.44%

-8.32%

-8.32%

Historial de precios de YOM (YOM) en EUR

Siga los cambios de precios de YOM para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0003773-0.44%
30 Días€ +0.00405+4.35%
60 Días€ +0.00491+5.32%
90 Días€ +0.07113+273.57%
Cambio de precio de YOM hoy

Hoy, YOM registró un cambio de € -0.0003773 (-0.44%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de YOM en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00405 (+4.35%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de YOM en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, YOM experimentó un cambio de € +0.00491 (+5.32%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de YOM en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.07113 (+273.57%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de YOM (YOM)?

Consulta la página Historial de precios de YOM ahora.

Análisis de YOM

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de YOM, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de YOM: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de YOM: bajista, alcista 40% | bajista 60%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Precio < Banda InferiorTocando o rompiendo la banda inferiorEntrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
RSI (14)Sobreventa< 30Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

YOM_USDT se encuentra operando por debajo del centro del sistema de pivotes en el período de 4 horas. El precio actual, 0,09705, está situado entre el nivel S1 y el centro del pivote. Todos los promedios móviles muestran señales de compra. El precio se encuentra en un rango de oscilación lateral, mientras que la estructura muestra una intensa disputa entre compradores y vendedores alrededor de 0,0972. El indicador MACD ha registrado una cruz bajista, mientras que el RSI se encuentra en la zona de sobreventa. La dinámica a corto plazo presenta una distribución dispersa, con una separación evidente entre los indicadores rápidos y lentos. La volatilidad permanece en niveles bajos, sin que se haya producido un impulso concentrado por parte de los compradores. Por su parte, la presión vendedora se ha visto parcialmente aliviada gracias a la condición de sobreventa. La distribución del impulso indica la existencia de resistencias hacia la baja. La principal resistencia cercana se sitúa en 0,0972, a solo 0,00015 del precio actual. En el lado inferior, el soporte inmediato se encuentra en 0,0966, a 0,00045 del precio actual. A nivel más distante, la resistencia de referencia se ubica en 0,0978, mientras que el soporte de referencia está en 0,0960. Los niveles clave están concentrados dentro de un rango de ±0,001 respecto al precio actual.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para YOM

Predicción del precio de YOM (YOM) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de YOM en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de YOM (YOM) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de YOM podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará YOM en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de YOM para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de YOM.

Cómo comprar e invertir YOM en España

¿Listo para empezar con YOM? Comprar YOM es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar YOM. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de YOM (YOM).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de 0.00 tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará YOM instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar YOM (YOM)

¿Qué puedes hacer con YOM?

Poseer YOM te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar YOM (YOM) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es YOM (YOM)

YOM es una red descentralizada de juegos en la nube (DePIN) que permite acceder instantáneamente a juegos AAA desde cualquier dispositivo, sin necesidad de descargas. Al aprovechar la capacidad no utilizada de las GPU de los usuarios en lugar de utilizar centros de datos centralizados, YOM opera bajo un modelo de CAPEX negativo. Esto reduce los costos de transmisión en un 95%, hasta solo 0.05 USD por sesión, y ofrece una latencia inferior a 8 ms. YOM proporciona a los estudios de videojuegos un canal de distribución más económico, al mismo tiempo que permite a los propietarios de hardware obtener ingresos pasivos.

YOM Recurso

Para conocer YOM más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial YOM
Explorador de bloques

Categoría :

Avalanche EcosystemDePINGaming (GameFi)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre YOM

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:50:41 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para YOM (YOM)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre YOM

YOM USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de YOM con apalancamiento. Explora el trading de futuros YOMUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera YOM (YOM) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de YOM en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
YOM/USDT
€0.0835232
€0.0835232€0.0835232
-0.38%
585.63K (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

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ETH
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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

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up

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UPROBINHOOD

€0.263676
€0.263676€0.263676

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DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3099612
€0.3099612€0.3099612

-15.42%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.0121002
€0.0121002€0.0121002

-23.73%

AurumX

AurumX

UMX

€0.1004996
€0.1004996€0.1004996

-33.14%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.0062092
€0.0062092€0.0062092

+60.44%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.00031304
€0.00031304€0.00031304

+37.35%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0837468
€0.0837468€0.0837468

+31.82%

ZKcandy

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€2.830776
€2.830776€2.830776

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UPCX

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€0.14104€0.14104

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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