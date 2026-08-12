Precio de YOM hoy

El precio actual de YOM (YOM) hoy es € 0.09713, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YOM a EUR es € 0.09713 por YOM.

YOM actualmente está en el puesto #3702 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 YOM. Durante las últimas 24 horas, YOM cotiza entre € 0.09552 (bajo) y € 0.0983 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0869923264601320392, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0643925865078086204.

En el corto plazo, YOM experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -8.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.65K.

Información del mercado de YOM (YOM)

Puesto No.3702 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 56.65K€ 56.65K € 56.65K Cap. de mercado totalmente diluida € 72.85M€ 72.85M € 72.85M Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro máx. 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Suministro total 750,000,000 750,000,000 750,000,000 Tasa de circulación 0.00% Blockchain pública AVAX_CCHAIN

La capitalización de mercado actual de YOM es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.65K. El suministro circulante de YOM es de 0.00, con un suministro total de 750000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 72.85M.