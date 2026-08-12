Precio de YOM(YOM)
El precio actual de YOM (YOM) hoy es € 0.09713, con una variación del 0.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YOM a EUR es € 0.09713 por YOM.
YOM actualmente está en el puesto #3702 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 YOM. Durante las últimas 24 horas, YOM cotiza entre € 0.09552 (bajo) y € 0.0983 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0869923264601320392, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0643925865078086204.
En el corto plazo, YOM experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -8.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 56.65K.
No.3702
0.00%
AVAX_CCHAIN
La capitalización de mercado actual de YOM es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 56.65K. El suministro circulante de YOM es de 0.00, con un suministro total de 750000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 72.85M.
0.00%
-0.44%
-8.32%
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Siga los cambios de precios de YOM para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0003773
|-0.44%
|30 Días
|€ +0.00405
|+4.35%
|60 Días
|€ +0.00491
|+5.32%
|90 Días
|€ +0.07113
|+273.57%
Hoy, YOM registró un cambio de € -0.0003773 (-0.44%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.00405 (+4.35%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, YOM experimentó un cambio de € +0.00491 (+5.32%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.07113 (+273.57%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de YOM, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de YOM: bajista, alcista 40% | bajista 60%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Precio < Banda Inferior
|Tocando o rompiendo la banda inferior
|Entrando en la zona de "barato", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Sobreventa
|< 30
|Cayendo ligeramente rápido, a corto plazo puede haber un rebote.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
YOM_USDT se encuentra operando por debajo del centro del sistema de pivotes en el período de 4 horas. El precio actual, 0,09705, está situado entre el nivel S1 y el centro del pivote. Todos los promedios móviles muestran señales de compra. El precio se encuentra en un rango de oscilación lateral, mientras que la estructura muestra una intensa disputa entre compradores y vendedores alrededor de 0,0972. El indicador MACD ha registrado una cruz bajista, mientras que el RSI se encuentra en la zona de sobreventa. La dinámica a corto plazo presenta una distribución dispersa, con una separación evidente entre los indicadores rápidos y lentos. La volatilidad permanece en niveles bajos, sin que se haya producido un impulso concentrado por parte de los compradores. Por su parte, la presión vendedora se ha visto parcialmente aliviada gracias a la condición de sobreventa. La distribución del impulso indica la existencia de resistencias hacia la baja. La principal resistencia cercana se sitúa en 0,0972, a solo 0,00015 del precio actual. En el lado inferior, el soporte inmediato se encuentra en 0,0966, a 0,00045 del precio actual. A nivel más distante, la resistencia de referencia se ubica en 0,0978, mientras que el soporte de referencia está en 0,0960. Los niveles clave están concentrados dentro de un rango de ±0,001 respecto al precio actual.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de YOM podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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YOM es una red descentralizada de juegos en la nube (DePIN) que permite acceder instantáneamente a juegos AAA desde cualquier dispositivo, sin necesidad de descargas. Al aprovechar la capacidad no utilizada de las GPU de los usuarios en lugar de utilizar centros de datos centralizados, YOM opera bajo un modelo de CAPEX negativo. Esto reduce los costos de transmisión en un 95%, hasta solo 0.05 USD por sesión, y ofrece una latencia inferior a 8 ms. YOM proporciona a los estudios de videojuegos un canal de distribución más económico, al mismo tiempo que permite a los propietarios de hardware obtener ingresos pasivos.
Para conocer YOM más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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