Precio de GameSwift hoy

El precio actual de GameSwift (GSWIFT) hoy es $ 0, con una variación del 0.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GSWIFT a USD es $ 0 por GSWIFT.

GameSwift actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 168,062, con un suministro circulante de 467.96M GSWIFT. Durante las últimas 24 horas, GSWIFT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.809962, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GSWIFT experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 73.04.

Información del mercado de GameSwift (GSWIFT)

Cap de mercado $ 168.06K$ 168.06K $ 168.06K Volumen (24H) $ 73.04$ 73.04 $ 73.04 Cap. de mercado totalmente diluida $ 276.89K$ 276.89K $ 276.89K Suministro de Circulación 467.96M 467.96M 467.96M Suministro total 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715 770,988,458.3969715

La capitalización de mercado actual de GameSwift es de $ 168.06K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 73.04. El suministro circulante de GSWIFT es de 467.96M, con un suministro total de 770988458.3969715. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 276.89K.