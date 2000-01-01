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Principales tokens de Ecosistema de la red Flare por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema de la red Flare. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999082
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 66.56M
2
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00605464
0.00%
-0.00%
+1.73%
$ 283.09M
$ 420.71K
3
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1.015
-0.10%
+0.00%
-4.15%
$ 59.16M
$ 64.09K
4
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999764
-0.22%
+0.00%
-0.12%
$ 32.39M
$ 4.67M
5
Hex Trust USD
Hex Trust USD
USDX
$ 0.985489
0.00%
--
-0.48%
$ 23.94M
$ 1.00
6
Sceptre Staked FLR
Sceptre Staked FLR
SFLR
$ 0.01126101
+0.05%
-0.00%
+1.54%
$ 14.24M
$ 1.35K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,882.01
-0.11%
+0.00%
-1.20%
$ 13.96M
$ 381.69K
8
Enosys Loans CDP
Enosys Loans CDP
CDP
$ 0.995486
-0.13%
0.00%
-0.36%
$ 3.10M
$ 41.49K
9
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.998109
0.00%
-0.00%
+0.03%
$ 2.47M
$ 55.40K
10
Flare Staked Ether
Flare Staked Ether
FLRETH
$ 1,929.55
+0.06%
-0.00%
-2.17%
$ 1.85M
$ 18.11K
11
SparkDEX Staked FLR
SparkDEX Staked FLR
STFLR
$ 0.00629147
+0.01%
-0.00%
+1.95%
$ 1.67M
$ 3.49K
12
SparkDEX
SparkDEX
SPRK
$ 0.00492639
+0.21%
-0.01%
+2.52%
$ 396.73K
$ 7.26K
13
Joule
Joule
JOULE
$ 0.00025581
+0.63%
+0.00%
+7.45%
$ 283.14K
$ 61.85
14
Poodlecoin
Poodlecoin
POODLE
$ 1.291E-9
0.00%
-6.00%
0.00%
$ 108.98K
--
15
BUGO
BUGO
BUGO
$ 7.828E-5
0.00%
-0.90%
+2.86%
$ 78.28K
--
16
Enosys USDT
Enosys USDT
EUSDT
$ 0.975416
0.00%
--
+0.96%
$ 41.58K
$ 133.48
17
Cyclo cyWETH
Cyclo cyWETH
CYWETH
$ 0.315376
+0.09%
0.00%
+0.12%
$ 33.11K
$ 1.16
18
Cyclo cysFLR
Cyclo cysFLR
CYSFLR
$ 0.088799
0.00%
+0.01%
+2.69%
$ 28.27K
$ 23.37
19
FlareFox
FlareFox
FLX
$ 1.25E-6
0.00%
-4.70%
-5.30%
$ 23.74K
--
20
Phili Inu
Phili Inu
PHIL
$ 1.1384E-11
0.00%
-35.40%
-43.36%
$ 11.38K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema de la red Flare y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema de la red Flare representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 20 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $4.50B.
¿Cuál es el token de Ecosistema de la red Flare con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema de la red Flare rastreados en MEXC, CYSFLR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.01% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema de la red Flare están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 20 tokens de Ecosistema de la red Flare, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDT0, WFLR, STXRP se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema de la red Flare. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema de la red Flare?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema de la red Flare es de aproximadamente $4.50B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema de la red Flare, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.