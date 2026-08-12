Precio de Firelight Staked XRP hoy

El precio actual de Firelight Staked XRP (STXRP) hoy es $ 1.014, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STXRP a USD es $ 1.014 por STXRP.

Firelight Staked XRP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 59,112,477, con un suministro circulante de 58.30M STXRP. Durante las últimas 24 horas, STXRP cotiza entre $ 0.989071 (bajo) y $ 1.019 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.4, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.961388.

En el corto plazo, STXRP experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de -4.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 63.46K.

Información del mercado de Firelight Staked XRP (STXRP)

Cap de mercado $ 59.11M$ 59.11M $ 59.11M Volumen (24H) $ 63.46K$ 63.46K $ 63.46K Cap. de mercado totalmente diluida $ 59.13M$ 59.13M $ 59.13M Suministro de Circulación 58.30M 58.30M 58.30M Suministro total 58,315,435.510453 58,315,435.510453 58,315,435.510453

La capitalización de mercado actual de Firelight Staked XRP es de $ 59.11M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 63.46K. El suministro circulante de STXRP es de 58.30M, con un suministro total de 58315435.510453. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 59.13M.