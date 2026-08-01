Precio de Wrapped Flare hoy

El precio actual de Wrapped Flare (WFLR) hoy es $ 0.00607241, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WFLR a USD es $ 0.00607241 por WFLR.

Wrapped Flare actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 283,681,743, con un suministro circulante de 46.72B WFLR. Durante las últimas 24 horas, WFLR cotiza entre $ 0.00586682 (bajo) y $ 0.00609689 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.053382, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00545754.

En el corto plazo, WFLR experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.77.

Información del mercado de Wrapped Flare (WFLR)

Cap de mercado $ 283.68M$ 283.68M $ 283.68M Volumen (24H) $ 11.77$ 11.77 $ 11.77 Cap. de mercado totalmente diluida $ 283.70M$ 283.70M $ 283.70M Suministro de Circulación 46.72B 46.72B 46.72B Suministro total 46,717,770,470.23379 46,717,770,470.23379 46,717,770,470.23379

La capitalización de mercado actual de Wrapped Flare es de $ 283.68M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.77. El suministro circulante de WFLR es de 46.72B, con un suministro total de 46717770470.23379. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 283.70M.