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El precio actual de Unitas hoy es 0.39041 EUR. La capitalización de mercado de UP es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de UP a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Unitas hoy es 0.39041 EUR. La capitalización de mercado de UP es -- EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de UP a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Unitas(UP)

Precio en vivo de 1 UP en EUR:

€0.3358214
€0.3358214€0.3358214
+1.29%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Unitas (UP)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:08:01 (UTC+8)

Precio de Unitas hoy

El precio actual de Unitas (UP) hoy es € 0.39041, con una variación del 1.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UP a EUR es € 0.39041 por UP.

Unitas actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UP. Durante las últimas 24 horas, UP cotiza entre € 0.37073 (bajo) y € 0.39101 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UP experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de +19.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 64.38K.

Información del mercado de Unitas (UP)

--
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€ 64.38K
€ 64.38K€ 64.38K

€ 390.41M
€ 390.41M€ 390.41M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

La capitalización de mercado actual de Unitas es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 64.38K. El suministro circulante de UP es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 390.41M.

Historial de precios de Unitas EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.37073
€ 0.37073€ 0.37073
24H Mín
€ 0.39101
€ 0.39101€ 0.39101
24H Máx

€ 0.37073
€ 0.37073€ 0.37073

€ 0.39101
€ 0.39101€ 0.39101

--
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--
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+0.18%

+1.29%

+19.32%

+19.32%

Historial de precios de Unitas (UP) en EUR

Siga los cambios de precios de Unitas para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.0042769+1.29%
30 Días€ +0.07743+24.73%
60 Días€ +0.03955+11.27%
90 Días€ +0.18166+87.02%
Cambio de precio de Unitas hoy

Hoy, UP registró un cambio de € +0.0042769 (+1.29%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Unitas en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.07743 (+24.73%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Unitas en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, UP experimentó un cambio de € +0.03955 (+11.27%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Unitas en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.18166 (+87.02%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Unitas (UP)?

Consulta la página Historial de precios de Unitas ahora.

Análisis de Unitas

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Unitas, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Unitas: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de UP: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
BOLL (20,2)Precio > Banda superiorTocando o rompiendo la banda superiorEntrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteR1 < Precio ≤ R2Entre R1‑R2Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.

UP_USDT en el período de 4 horas cotiza actualmente a 0,36907, situándose por encima del centro del rango en 0,3629. El precio ha superado la resistencia R1 ubicada en 0,3671. La estructura del mercado se encuentra en la parte superior del sistema de pivote, con un enfrentamiento entre compradores y vendedores en el área comprendida entre 0,3629 y 0,3716. En este momento, el precio se encuentra desviado hacia arriba respecto al centro del rango en una distancia de 0,00617. El centro de gravedad estructural sigue operando por encima del nivel central. El indicador MACD muestra una configuración de cruce alcista, con las líneas rápida y lenta divergiendo en dirección ascendente. El RSI permanece en una zona neutral, sin evidenciar concentraciones extremas en la distribución de la energía del mercado. Tanto el grupo de medias móviles simples (MA) como el grupo de medias móviles exponenciales (EMA) no generan señales de compra. La volatilidad a corto plazo se mantiene en niveles normales. Los valores de KDJ y StochRSI reflejan características de oscilación, mientras que el canal de Bollinger presenta una apertura estable. La dinámica alcista y bajista se encuentra en una fase de equilibrio y transición. La próxima resistencia cercana está fijada en R2, en 0,3716, distante 0,00253 del precio actual. El primer soporte inmediato se sitúa en el nivel R1 convertido en soporte, en 0,3671, a una distancia de 0,00197 del precio actual. El soporte clave más lejano se encuentra en el centro del rango, en 0,3629, a 0,00617 del precio actual. Por último, el nivel de defensa más profundo está ubicado en S1, en 0,3584. Los puntos clave tanto en la parte superior como en la inferior están claramente definidos.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Unitas

Predicción del precio de Unitas (UP) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de UP en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Unitas (UP) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Unitas podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Unitas en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de UP para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Unitas.

Cómo comprar e invertir Unitas en España

¿Listo para empezar con Unitas? Comprar UP es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Unitas. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Unitas (UP).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Unitas instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Unitas (UP)

¿Qué puedes hacer con Unitas?

Poseer Unitas te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Unitas (UP) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Unitas (UP)

Unitas está construyendo la capa global de ahorro para activos digitales, lo cual permite a los usuarios obtener rendimientos transparentes en USD a través de estrategias neutrales de mercado. El protocolo despliega capital en provisión de liquidez, cobertura de derivados y mercados de financiamiento para generar retornos delta-neutros en la cadena.

Unitas Recurso

Para conocer Unitas más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Unitas
Explorador de bloques

Categoría :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Unitas

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:08:01 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Unitas (UP)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Unitas

UP USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de UP con apalancamiento. Explora el trading de futuros UPUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Unitas (UP) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Unitas en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
UP/USDT
€0.3349786
€0.3349786€0.3349786
+1.04%
168.32K (USDT)

Más criptomonedas para explorar

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€0.26832
€0.26832€0.26832

+3.58%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.315276
€0.315276€0.315276

-13.97%

The Toad Pepe

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TOAD

€0.0122206
€0.0122206€0.0122206

-22.98%

AurumX

AurumX

UMX

€0.0996396
€0.0996396€0.0996396

-33.71%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

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€0.0058996€0.0058996

+52.44%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000320522
€0.000320522€0.000320522

+40.64%

Holoworld AI

Holoworld AI

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€0.0836178
€0.0836178€0.0836178

+31.62%

ZKcandy

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€2.800504€2.800504

+34.56%

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€0.143276€0.143276

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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