Precio de Unitas(UP)
El precio actual de Unitas (UP) hoy es € 0.39041, con una variación del 1.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UP a EUR es € 0.39041 por UP.
Unitas actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UP. Durante las últimas 24 horas, UP cotiza entre € 0.37073 (bajo) y € 0.39101 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, UP experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de +19.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 64.38K.
BSC
La capitalización de mercado actual de Unitas es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 64.38K. El suministro circulante de UP es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 390.41M.
+0.18%
+1.29%
+19.32%
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Siga los cambios de precios de Unitas para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.0042769
|+1.29%
|30 Días
|€ +0.07743
|+24.73%
|60 Días
|€ +0.03955
|+11.27%
|90 Días
|€ +0.18166
|+87.02%
Hoy, UP registró un cambio de € +0.0042769 (+1.29%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.07743 (+24.73%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, UP experimentó un cambio de € +0.03955 (+11.27%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.18166 (+87.02%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Unitas, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de UP: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|BOLL (20,2)
|Precio > Banda superior
|Tocando o rompiendo la banda superior
|Entrando en la zona de "caro", volatilidad en aumento.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|R1 < Precio ≤ R2
|Entre R1‑R2
|Por encima del pivote central, pero no en la zona de precios extremadamente altos.
UP_USDT en el período de 4 horas cotiza actualmente a 0,36907, situándose por encima del centro del rango en 0,3629. El precio ha superado la resistencia R1 ubicada en 0,3671. La estructura del mercado se encuentra en la parte superior del sistema de pivote, con un enfrentamiento entre compradores y vendedores en el área comprendida entre 0,3629 y 0,3716. En este momento, el precio se encuentra desviado hacia arriba respecto al centro del rango en una distancia de 0,00617. El centro de gravedad estructural sigue operando por encima del nivel central. El indicador MACD muestra una configuración de cruce alcista, con las líneas rápida y lenta divergiendo en dirección ascendente. El RSI permanece en una zona neutral, sin evidenciar concentraciones extremas en la distribución de la energía del mercado. Tanto el grupo de medias móviles simples (MA) como el grupo de medias móviles exponenciales (EMA) no generan señales de compra. La volatilidad a corto plazo se mantiene en niveles normales. Los valores de KDJ y StochRSI reflejan características de oscilación, mientras que el canal de Bollinger presenta una apertura estable. La dinámica alcista y bajista se encuentra en una fase de equilibrio y transición. La próxima resistencia cercana está fijada en R2, en 0,3716, distante 0,00253 del precio actual. El primer soporte inmediato se sitúa en el nivel R1 convertido en soporte, en 0,3671, a una distancia de 0,00197 del precio actual. El soporte clave más lejano se encuentra en el centro del rango, en 0,3629, a 0,00617 del precio actual. Por último, el nivel de defensa más profundo está ubicado en S1, en 0,3584. Los puntos clave tanto en la parte superior como en la inferior están claramente definidos.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Unitas podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Unitas está construyendo la capa global de ahorro para activos digitales, lo cual permite a los usuarios obtener rendimientos transparentes en USD a través de estrategias neutrales de mercado. El protocolo despliega capital en provisión de liquidez, cobertura de derivados y mercados de financiamiento para generar retornos delta-neutros en la cadena.
Para conocer Unitas más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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