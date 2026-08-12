Precio de Unitas hoy

El precio actual de Unitas (UP) hoy es € 0.39041, con una variación del 1.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UP a EUR es € 0.39041 por UP.

Unitas actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- UP. Durante las últimas 24 horas, UP cotiza entre € 0.37073 (bajo) y € 0.39101 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, UP experimentó un cambio de +0.18% en la última hora y de +19.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 64.38K.

Información del mercado de Unitas (UP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 64.38K€ 64.38K € 64.38K Cap. de mercado totalmente diluida € 390.41M€ 390.41M € 390.41M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Unitas es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 64.38K. El suministro circulante de UP es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 390.41M.