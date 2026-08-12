Precio de SparkDEX Staked FLR hoy

El precio actual de SparkDEX Staked FLR (STFLR) hoy es $ 0.00627829, con una variación del 0.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STFLR a USD es $ 0.00627829 por STFLR.

SparkDEX Staked FLR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,669,513, con un suministro circulante de 265.93M STFLR. Durante las últimas 24 horas, STFLR cotiza entre $ 0.00617159 (bajo) y $ 0.00634191 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01056251, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00583454.

En el corto plazo, STFLR experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 635.87.

Información del mercado de SparkDEX Staked FLR (STFLR)

Cap de mercado $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volumen (24H) $ 635.87$ 635.87 $ 635.87 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Suministro de Circulación 265.93M 265.93M 265.93M Suministro total 265,915,556.951001 265,915,556.951001 265,915,556.951001

La capitalización de mercado actual de SparkDEX Staked FLR es de $ 1.67M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 635.87. El suministro circulante de STFLR es de 265.93M, con un suministro total de 265915556.951001. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.67M.