Precio de SparkDEX hoy

El precio actual de SparkDEX (SPRK) hoy es $ 0.02413867, con una variación del 2.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPRK a USD es $ 0.02413867 por SPRK.

SparkDEX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,589,763, con un suministro circulante de 66.06M SPRK. Durante las últimas 24 horas, SPRK cotiza entre $ 0.02386321 (bajo) y $ 0.02490087 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04726344, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01954668.

En el corto plazo, SPRK experimentó un cambio de +0.55% en la última hora y de +20.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SparkDEX (SPRK)

Cap de mercado $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.91M$ 23.91M $ 23.91M Suministro de Circulación 66.06M 66.06M 66.06M Suministro total 993,610,093.0 993,610,093.0 993,610,093.0

La capitalización de mercado actual de SparkDEX es de $ 1.59M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPRK es de 66.06M, con un suministro total de 993610093.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.91M.