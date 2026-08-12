Precio de Enosys Loans CDP hoy

El precio actual de Enosys Loans CDP (CDP) hoy es $ 0.994428, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CDP a USD es $ 0.994428 por CDP.

Enosys Loans CDP actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,090,957, con un suministro circulante de 3.11M CDP. Durante las últimas 24 horas, CDP cotiza entre $ 0.991707 (bajo) y $ 0.996837 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.09, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.953705.

En el corto plazo, CDP experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de +0.17% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 151.09K.

Información del mercado de Enosys Loans CDP (CDP)

Cap de mercado $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volumen (24H) $ 151.09K$ 151.09K $ 151.09K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Suministro de Circulación 3.11M 3.11M 3.11M Suministro total 3,108,206.357704953 3,108,206.357704953 3,108,206.357704953

La capitalización de mercado actual de Enosys Loans CDP es de $ 3.09M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 151.09K. El suministro circulante de CDP es de 3.11M, con un suministro total de 3108206.357704953. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.09M.