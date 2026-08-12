Precio de Phili Inu hoy

El precio actual de Phili Inu (PHIL) hoy es $ 0, con una variación del 33.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHIL a USD es $ 0 por PHIL.

Phili Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,363.66, con un suministro circulante de 1,000.00T PHIL. Durante las últimas 24 horas, PHIL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PHIL experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -39.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Phili Inu (PHIL)

Cap de mercado $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de Phili Inu es de $ 11.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PHIL es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.36K.