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Principales tokens de Agregador Dex por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Agregador Dex. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1763
0.00%
-3.30%
-6.18%
$ 584.38M
$ 1.11M
2
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08358
+0.07%
+0.70%
+0.30%
$ 118.17M
$ 673.46K
3
Talus
Talus
US
$ 0.03303
-2.87%
-13.60%
-39.30%
$ 74.36M
$ 19.68M
4
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009236
-0.19%
+5.37%
+6.28%
$ 38.93M
$ 10.89M
5
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002497
+0.08%
+3.95%
-4.14%
$ 25.02M
$ 24.30M
6
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.0194
+0.36%
+0.73%
+9.89%
$ 18.44M
$ 7.48M
7
JOE
JOE
JOE
$ 0.02743
-0.47%
+2.98%
+7.79%
$ 12.65M
$ 2.18M
8
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02314
-0.04%
-3.57%
+3.39%
$ 10.25M
$ 3.27M
9
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.18
0.00%
-0.01%
+0.85%
$ 5.49M
$ 4.60K
10
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00415209
-0.30%
+0.01%
-1.84%
$ 4.15M
$ 6.92K
11
Piteas
Piteas
PTS
$ 0.03418558
-1.04%
-0.01%
+15.96%
$ 2.39M
$ 2.65K
12
BlockTrader365
BlockTrader365
BT365
$ 0.01894795
-1.97%
-0.00%
-2.42%
$ 1.89M
$ 1.03K
13
Odos
Odos
ODOS
$ 0.00078565
+0.26%
-0.01%
-9.54%
$ 1.26M
$ 272.47K
14
ParaSwap
ParaSwap
PSP
$ 0.00095246
+0.14%
+0.00%
-2.07%
$ 924.55K
$ 23.13
15
GoPulse
GoPulse
GO
$ 0.052634
-0.45%
-0.04%
+21.97%
$ 907.04K
$ 537.34
16
Hummingbot
Hummingbot
HBOT
$ 0.00061134
0.00%
+0.01%
-4.77%
$ 611.34K
$ 24.09
17
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.176E-5
0.00%
-1.00%
-8.74%
$ 316.67K
--
18
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00929976
-0.09%
-0.00%
-5.63%
$ 254.64K
$ 144.15
19
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE SWAP by Virtuals
MUTE
$ 0.00061717
+0.69%
-0.03%
-6.94%
$ 246.84K
$ 1.17K
20
Fly
Fly
FLY
$ 0.00522154
0.00%
-0.05%
-19.02%
$ 88.32K
$ 1.38K
21
Ooga Booga
Ooga Booga
OOGA
$ 0.00059592
0.00%
--
-0.37%
$ 56.52K
$ 6.45
22
edgeX
edgeX
EDGE
$ 0.3619
+0.36%
-2.16%
+0.06%
--
$ 435.13K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Agregador Dex y por qué son populares?
Los tokens de Agregador Dex representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 22 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $900.79M.
¿Cuál es el token de Agregador Dex con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Agregador Dex rastreados en MEXC, HOME ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.37% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Agregador Dex están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 22 tokens de Agregador Dex, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. JUP, 1INCH, US se encuentra entre los tokens populares de Agregador Dex. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Agregador Dex?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Agregador Dex es de aproximadamente $900.79M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Agregador Dex, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.