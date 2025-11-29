Precio de BlockTrader365 hoy

El precio actual de BlockTrader365 (BT365) hoy es $ 0.03090803, con una variación del 2.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BT365 a USD es $ 0.03090803 por BT365.

BlockTrader365 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,090,803, con un suministro circulante de 100.00M BT365. Durante las últimas 24 horas, BT365 cotiza entre $ 0.03020652 (bajo) y $ 0.03091099 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04230719, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01739058.

En el corto plazo, BT365 experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de BlockTrader365 (BT365)

Cap de mercado $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BlockTrader365 es de $ 3.09M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BT365 es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.09M.