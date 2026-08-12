Precio de Fly hoy

El precio actual de Fly (FLY) hoy es $ 0.00522006, con una variación del 5.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLY a USD es $ 0.00522006 por FLY.

Fly actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 88,299, con un suministro circulante de 16.92M FLY. Durante las últimas 24 horas, FLY cotiza entre $ 0.00520894 (bajo) y $ 0.00585233 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.326125, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00518963.

En el corto plazo, FLY experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -22.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.58K.

Información del mercado de Fly (FLY)

Cap de mercado $ 88.30K$ 88.30K $ 88.30K Volumen (24H) $ 1.58K$ 1.58K $ 1.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 514.51K$ 514.51K $ 514.51K Suministro de Circulación 16.92M 16.92M 16.92M Suministro total 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729 98,563,310.08539729

La capitalización de mercado actual de Fly es de $ 88.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.58K. El suministro circulante de FLY es de 16.92M, con un suministro total de 98563310.08539729. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 514.51K.