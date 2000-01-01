Esta categoría realiza un seguimiento de los tokens que se distribuyeron inicialmente a través de la plataforma Binance Launchpool. Los usuarios obtienen estos nuevos activos digitales al depositar sus criptomonedas existentes, como BNB o stablecoins, en fondos de liquidez designados. El seguimiento de estos tokens ayuda a los inversores a evaluar el rendimiento del mercado y la liquidez de los proyectos impulsados por el ecosistema de Binance.
La inclusión de activos digitales en el sector Launchpool de Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.