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Principales tokens de Binance Launchpool por capitalización de mercado

Esta categoría realiza un seguimiento de los tokens que se distribuyeron inicialmente a través de la plataforma Binance Launchpool. Los usuarios obtienen estos nuevos activos digitales al depositar sus criptomonedas existentes, como BNB o stablecoins, en fondos de liquidez designados. El seguimiento de estos tokens ayuda a los inversores a evaluar el rendimiento del mercado y la liquidez de los proyectos impulsados por el ecosistema de Binance.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
$ 0.692
+0.17%
+0.38%
+0.86%
$ 2.79B
$ 1.38M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08949
-0.30%
-1.15%
-3.01%
$ 834.11M
$ 2.65M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3165
-0.43%
-7.01%
+6.37%
$ 576.08M
$ 157.16K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.3788
+0.58%
-3.24%
+3.30%
$ 333.68M
$ 4.35M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02476
+0.32%
-2.88%
+2.42%
$ 55.12M
$ 2.51M
6
Venus
Venus
XVS
$ 2.7284
-0.03%
+0.03%
+0.69%
$ 44.65M
$ 20.23K
7
IO
IO
IO
$ 0.11628
+0.21%
-1.87%
-5.15%
$ 40.98M
$ 2.12M
8
$ 0.00591
-0.19%
-2.28%
+2.25%
$ 37.82M
$ 10.32M
9
RedStone
RedStone
RED
$ 0.0874
+0.49%
+1.14%
-1.25%
$ 36.34M
$ 713.02K
10
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003574
-0.22%
-0.64%
+1.16%
$ 35.59M
$ 186.56M
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004994
-0.46%
-1.22%
-0.18%
$ 31.79M
$ 110.85M
12
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02091
0.00%
-3.15%
-4.00%
$ 27.27M
$ 3.60M
13
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05753
-0.12%
-1.12%
-3.20%
$ 27.19M
$ 963.06K
14
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002745
-0.15%
-3.44%
+6.63%
$ 23.53M
$ 22.15M
15
DODO
DODO
DODO
$ 0.02345
+3.41%
+8.64%
-22.65%
$ 23.02M
$ 9.34M
16
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3066
+0.07%
-2.70%
-0.33%
$ 21.49M
$ 211.28K
17
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.01988
-0.60%
-5.65%
+3.22%
$ 18.24M
$ 2.80M
18
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11092
-0.11%
-3.61%
+10.41%
$ 17.82M
$ 476.84K
19
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0.03654
+1.88%
-4.73%
+5.98%
$ 17.26M
$ 2.82M
20
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004343
+0.99%
-2.30%
+0.88%
$ 14.80M
$ 14.05M
21
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0.03615
-0.41%
+0.25%
+0.86%
$ 14.49M
$ 1.73M
22
Xai
Xai
XAI
$ 0.006514
-0.34%
-2.95%
+3.66%
$ 13.51M
$ 12.72M
23
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.5118
+0.81%
-1.99%
-6.27%
$ 12.84M
$ 40.11K
24
Heima
Heima
HEI
$ 0.13132
-2.18%
-13.04%
-72.15%
$ 12.80M
$ 2.55M
25
OG
OG
OG
$ 2.548
+0.16%
-2.19%
-1.16%
$ 12.01M
$ 71.13K
26
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11814
-0.01%
-1.99%
+0.34%
$ 11.77M
$ 556.01K
27
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.09918
-0.97%
-6.03%
+40.68%
$ 10.43M
$ 1.27M
28
INIT
INIT
INIT
$ 0.05239
-0.02%
-0.75%
+3.11%
$ 10.41M
$ 1.14M
29
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015312
-0.68%
-5.25%
-10.44%
$ 10.30M
$ 37.03M
30
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0.001338
-0.07%
-1.03%
+12.75%
$ 9.68M
$ 41.16M
31
Bella
Bella
BEL
$ 0.10542
-0.21%
-2.64%
+5.54%
$ 8.45M
$ 572.23K
32
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0.008987
-0.32%
-22.74%
+8.67%
$ 8.39M
$ 13.11M
33
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0.5097
-0.06%
-0.76%
-0.23%
$ 8.23M
$ 107.12K
34
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003305
+0.03%
-3.17%
+16.13%
$ 7.86M
$ 47.57M
35
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0.4753
+0.25%
-2.00%
-2.98%
$ 7.64M
$ 132.02K
36
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0.8627
+0.23%
-0.58%
+0.17%
$ 7.46M
$ 59.95K
37
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.008825
+0.08%
+0.73%
-58.39%
$ 7.32M
$ 9.98M
38
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01387
-0.50%
-5.81%
+3.11%
$ 5.64M
$ 5.98M
39
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3604
-0.36%
-1.72%
-3.41%
$ 4.87M
$ 158.62K
40
Juventus
Juventus
JUV
$ 0.3088
0.00%
-1.18%
-3.11%
$ 4.82M
$ 172.94K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0.02098
-0.57%
+0.19%
+7.13%
$ 4.00M
$ 2.49M
42
Reef
Reef
REEF
$ 0.00005455
-0.35%
-2.11%
-3.77%
$ 2.01M
$ 972.83M
43
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02051
-0.10%
-1.73%
-7.32%
$ 1.98M
$ 2.66M
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.002027
-0.64%
+3.71%
-0.79%
$ 1.50M
$ 26.95M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.008224
0.00%
-4.95%
-11.92%
$ 1.23M
$ 323.11K
46
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0.00041816
+0.98%
+0.03%
-12.21%
$ 600.87K
$ 55.54K
47
Automata
Automata
ATA
$ 0.00050122
-1.53%
-0.08%
-8.25%
$ 501.22K
$ 56.55K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00041557
+3.08%
-0.10%
-15.73%
$ 410.17K
$ 10.74K
49
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.0006089
+0.44%
-0.08%
-4.41%
$ 335.42K
$ 90.93M
50
Flamingo Finance
Flamingo Finance
FLM
$ 0.00053932
0.00%
--
0.00%
$ 307.28K
$ 47.19K

Preguntas frecuentes

¿Qué es la categoría de criptomonedas de Binance Launchpool?
La categoría Binance Launchpool realiza un seguimiento de los activos digitales que se distribuyeron inicialmente a los usuarios a través de la plataforma de intercambio Binance como recompensa por hacer staking de otras criptomonedas específicas.
¿Cómo adquieren los usuarios los nuevos tokens lanzados a través de Binance Launchpool?
Los usuarios adquieren nuevos tokens bloqueando temporalmente (mediante staking) sus activos existentes, normalmente BNB o stablecoins como FDUSD, en fondos de liquidez designados en la plataforma Binance durante un periodo de farming específico.
¿Por qué los tokens de Binance Launchpool suelen experimentar altos volúmenes de trading al ser listados?
Los tokens de Binance Launchpool experimentan altos volúmenes de trading porque se listan inmediatamente en el mayor exchange de criptomonedas del mundo, lo que les otorga exposición instantánea a una liquidez global masiva y a millones de traders activos.
¿Los proyectos de Binance Launchpool se someten a auditorías de seguridad antes de ser ofrecidos a los usuarios?
Sí, los proyectos que aparecen en Binance Launchpool generalmente se someten a rigurosas auditorías de seguridad técnica y a una exhaustiva diligencia debida por parte de la plataforma de intercambio antes de ser presentados a los inversores minoristas.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Launchpool de Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.