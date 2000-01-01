Esta categoría realiza un seguimiento de los tokens que se distribuyeron inicialmente a través de la plataforma Binance Launchpool. Los usuarios obtienen estos nuevos activos digitales al depositar sus criptomonedas existentes, como BNB o stablecoins, en fondos de liquidez designados. El seguimiento de estos tokens ayuda a los inversores a evaluar el rendimiento del mercado y la liquidez de los proyectos impulsados por el ecosistema de Binance.

Los tokens de Binance Launchpool suelen comenzar con una oferta circulante inicial muy baja. Esta escasez artificial, combinada con una alta demanda inicial, puede provocar una importante fluctuación de precios y volatilidad a corto plazo justo después de su lanzamiento.

Sí, los proyectos que aparecen en Binance Launchpool generalmente se someten a rigurosas auditorías de seguridad técnica y a una exhaustiva diligencia debida por parte de la plataforma de intercambio antes de ser presentados a los inversores minoristas.

Los tokens de Binance Launchpool experimentan altos volúmenes de trading porque se listan inmediatamente en el mayor exchange de criptomonedas del mundo, lo que les otorga exposición instantánea a una liquidez global masiva y a millones de traders activos.

La categoría Binance Launchpool realiza un seguimiento de los activos digitales que se distribuyeron inicialmente a los usuarios a través de la plataforma de intercambio Binance como recompensa por hacer staking de otras criptomonedas específicas.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Launchpool de Binance, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.