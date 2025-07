REZ

Renzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

NombreREZ

PuestoNo.573

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)4.23%

Suministro de circulación3,253,613,780.621026

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total10,000,000,000

Tasa de circulación0.3253%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.2638121338397925,2024-04-30

Precio más bajo0.007039903655216518,2025-06-22

Blockchain públicaETH

IntroducciónRenzo is a Liquid Restaking Token (LRT) and Strategy Manager for EigenLayer. It is the interface to the EigenLayer ecosystem securing Actively Validated Services (AVSs) and offering a higher yield than ETH staking.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.