MAV

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

NombreMAV

PuestoNo.708

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)2.44%

Suministro de circulación656,561,680.1811638

Suministro máx.2,000,000,000

Suministro total2,000,000,000

Tasa de circulación0.3282%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.8216374158381008,2024-04-01

Precio más bajo0.0375479861422633,2025-06-22

Blockchain públicaETH

