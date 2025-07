TLM

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

NombreTLM

PuestoNo.690

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.18%

Suministro de circulación5,858,397,593.6095

Suministro máx.10,000,000,000

Suministro total6,743,836,928.9142

Tasa de circulación0.5858%

Fecha de emisión2021-04-06 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.91971723,2021-04-14

Precio más bajo0.003505173460773351,2025-06-22

Blockchain públicaBSC

