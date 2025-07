RDNT

Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

NombreRDNT

PuestoNo.692

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0,88%

Suministro de circulación1 291 495 237

Suministro máx.1 500 000 000

Suministro total1 500 000 000

Tasa de circulación0.8609%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.49524390520889605,2023-03-20

Precio más bajo0.011151453356042723,2022-10-20

Blockchain públicaARB

