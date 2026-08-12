Precio de Juventus hoy

El precio actual de Juventus (JUV) hoy es € 0.3086, con una variación del 0.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JUV a EUR es € 0.3086 por JUV.

Juventus actualmente está en el puesto #1183 por capitalización de mercado en € 4.82M, con un suministro circulante de 15.61M JUV. Durante las últimas 24 horas, JUV cotiza entre € 0.3015 (bajo) y € 0.3215 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 32.770601731, mientras que el mínimo histórico fue € 0.273043803428621324.

En el corto plazo, JUV experimentó un cambio de +0.71% en la última hora y de -0.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 52.66K.

Información del mercado de Juventus (JUV)

Puesto No.1183 Cap de mercado € 4.82M€ 4.82M € 4.82M Volumen (24H) € 52.66K€ 52.66K € 52.66K Cap. de mercado totalmente diluida € 6.16M€ 6.16M € 6.16M Suministro de Circulación 15.61M 15.61M 15.61M Suministro máx. 19,956,000 19,956,000 19,956,000 Suministro total 19,956,000 19,956,000 19,956,000 Tasa de circulación 78.23% Blockchain pública CHZ

La capitalización de mercado actual de Juventus es de € 4.82M, con un volumen de trading en 24 horas de € 52.66K. El suministro circulante de JUV es de 15.61M, con un suministro total de 19956000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 6.16M.