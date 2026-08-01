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El precio actual de AS Roma hoy es 0.8654 EUR. La capitalización de mercado de ASR es 7,481,267.9018 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ASR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de AS Roma hoy es 0.8654 EUR. La capitalización de mercado de ASR es 7,481,267.9018 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ASR a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de AS Roma(ASR)

Precio en vivo de 1 ASR en EUR:

€0.744416
€0.744416€0.744416
+0.32%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de AS Roma (ASR)
Última actualización de la página: 2026-08-12 04:44:02 (UTC+8)

Precio de AS Roma hoy

El precio actual de AS Roma (ASR) hoy es € 0.8654, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASR a EUR es € 0.8654 por ASR.

AS Roma actualmente está en el puesto #993 por capitalización de mercado en € 7.48M, con un suministro circulante de 8.64M ASR. Durante las últimas 24 horas, ASR cotiza entre € 0.8628 (bajo) y € 0.8975 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 22.951626379, mientras que el mínimo histórico fue € 0.668357334909045526.

En el corto plazo, ASR experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +2.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.17K.

Información del mercado de AS Roma (ASR)

No.993

€ 7.48M
€ 7.48M€ 7.48M

€ 53.17K
€ 53.17K€ 53.17K

€ 8.65M
€ 8.65M€ 8.65M

8.64M
8.64M 8.64M

9,995,000
9,995,000 9,995,000

9,995,000
9,995,000 9,995,000

86.49%

CHZ

La capitalización de mercado actual de AS Roma es de € 7.48M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.17K. El suministro circulante de ASR es de 8.64M, con un suministro total de 9995000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.65M.

Historial de precios de AS Roma EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.8628
€ 0.8628€ 0.8628
24H Mín
€ 0.8975
€ 0.8975€ 0.8975
24H Máx

€ 0.8628
€ 0.8628€ 0.8628

€ 0.8975
€ 0.8975€ 0.8975

€ 22.951626379
€ 22.951626379€ 22.951626379

€ 0.668357334909045526
€ 0.668357334909045526€ 0.668357334909045526

-0.03%

+0.32%

+2.11%

+2.11%

Historial de precios de AS Roma (ASR) en EUR

Siga los cambios de precios de AS Roma para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ +0.002375+0.32%
30 Días€ +0.0029+0.33%
60 Días€ -0.1457-14.42%
90 Días€ -0.3716-30.05%
Cambio de precio de AS Roma hoy

Hoy, ASR registró un cambio de € +0.002375 (+0.32%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de AS Roma en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.0029 (+0.33%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de AS Roma en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ASR experimentó un cambio de € -0.1457 (-14.42%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de AS Roma en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.3716 (-30.05%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de AS Roma (ASR)?

Consulta la página Historial de precios de AS Roma ahora.

Análisis de AS Roma

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de AS Roma, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de AS Roma: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ASR: alcista, alcista 55% | bajista 45%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI20‑80Zona neutralRitmo normal, sin señales extremas.
Grupo MA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA3‑4 Comprar40‑60% NeutralMAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

ASR_USDT se encuentra operando en el nivel de 0,8727 dentro del período de 4 horas. El precio está situado por debajo del punto clave S2, ubicado en 0,8736, y se mantiene en la zona inferior del centro de gravedad formado por el nivel central de 0,8846. La estructura actual muestra una tendencia de consolidación en niveles bajos, con un equilibrio temporal entre compradores y vendedores justo por debajo del centro. Existe una desviación entre el precio y el conjunto principal de medias móviles; la tendencia a corto plazo parece estar condicionada por la densa acumulación de órdenes de compra situada en la parte superior. Tanto las medias móviles simples (MA) como las exponenciales (EMA) muestran una configuración que apunta hacia una señal de compra, lo que refleja un impulso alcista en el corto plazo. Además, el indicador MACD ha completado una cruz alcista, evidenciando una acumulación progresiva de fuerza compradora. Por su parte, el RSI permanece en un rango neutral, lo que indica que no existe un extremo de sobrecompra ni de sobreventa en el mercado. Los indicadores rápidos y lentos están moviéndose en la misma dirección, mientras que la volatilidad se mantiene estable, sin señales claras de ampliación o contracción significativas. La resistencia clave más cercana se sitúa en el punto S1, en 0,8803, aproximadamente a un 0,9% por encima del precio actual. En el nivel superior, el soporte principal se encuentra en el punto central de 0,8846, a unos 1,4% por encima del precio actual. Por el lado negativo, el soporte inmediato más próximo está alrededor del nivel S2, en 0,8736, a menos del 0,2% por debajo del precio actual. Finalmente, la referencia descendente más lejana corresponde a la zona espejo del nivel R1; será necesario observar cuidadosamente la distribución de liquidez tras una posible ruptura por debajo del nivel S2.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para AS Roma

Predicción del precio de AS Roma (ASR) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ASR en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de AS Roma (ASR) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de AS Roma podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará AS Roma en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ASR para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de AS Roma.

Cómo comprar e invertir AS Roma en España

¿Listo para empezar con AS Roma? Comprar ASR es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar AS Roma. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de AS Roma (ASR).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará AS Roma instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar AS Roma (ASR)

¿Qué puedes hacer con AS Roma?

Poseer AS Roma te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar AS Roma (ASR) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es AS Roma (ASR)

El Fan Token de AS Roma (ASR) es un token de utilidad que otorga a los fanáticos del AS Roma Football Club ("AS Roma") una participación tokenizada de influencia en las decisiones del club mediante la aplicación y servicios de Socios.

AS Roma Recurso

Para conocer AS Roma más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial AS Roma
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBinance LaunchpoolChiliz Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre AS Roma

Última actualización de la página: 2026-08-12 04:44:02 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para AS Roma (ASR)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre AS Roma

ASR USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ASR con apalancamiento. Explora el trading de futuros ASRUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera AS Roma (ASR) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de AS Roma en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ASR/USDT
€0.744588
€0.744588€0.744588
+0.33%
61.41K (USDT)

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Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

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up

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UPROBINHOOD

€0.267632
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DAPPOS

DAPPOS

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The Toad Pepe

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AurumX

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€0.1067604
€0.1067604€0.1067604

-28.97%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

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RAZOR

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+59.77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000351052
€0.000351052€0.000351052

+54.03%

ZKcandy

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ZAY

€2.531238
€2.531238€2.531238

+21.62%

Myros

Myros

MY

€0.010062
€0.010062€0.010062

+14.70%

Aether Network

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AET

€0.010234
€0.010234€0.010234

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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