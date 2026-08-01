Precio de AS Roma(ASR)
El precio actual de AS Roma (ASR) hoy es € 0.8654, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASR a EUR es € 0.8654 por ASR.
AS Roma actualmente está en el puesto #993 por capitalización de mercado en € 7.48M, con un suministro circulante de 8.64M ASR. Durante las últimas 24 horas, ASR cotiza entre € 0.8628 (bajo) y € 0.8975 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 22.951626379, mientras que el mínimo histórico fue € 0.668357334909045526.
En el corto plazo, ASR experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +2.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.17K.
No.993
86.49%
CHZ
La capitalización de mercado actual de AS Roma es de € 7.48M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.17K. El suministro circulante de ASR es de 8.64M, con un suministro total de 9995000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.65M.
-0.03%
+0.32%
+2.11%
+2.11%
Siga los cambios de precios de AS Roma para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.002375
|+0.32%
|30 Días
|€ +0.0029
|+0.33%
|60 Días
|€ -0.1457
|-14.42%
|90 Días
|€ -0.3716
|-30.05%
Hoy, ASR registró un cambio de € +0.002375 (+0.32%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.0029 (+0.33%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ASR experimentó un cambio de € -0.1457 (-14.42%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.3716 (-30.05%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de AS Roma, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de ASR: alcista, alcista 55% | bajista 45%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|3‑4 Comprar
|40‑60% Neutral
|MAs mezcladas entre alcistas y bajistas, dirección poco clara.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio < S2
|Por debajo de S2
|Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.
ASR_USDT se encuentra operando en el nivel de 0,8727 dentro del período de 4 horas. El precio está situado por debajo del punto clave S2, ubicado en 0,8736, y se mantiene en la zona inferior del centro de gravedad formado por el nivel central de 0,8846. La estructura actual muestra una tendencia de consolidación en niveles bajos, con un equilibrio temporal entre compradores y vendedores justo por debajo del centro. Existe una desviación entre el precio y el conjunto principal de medias móviles; la tendencia a corto plazo parece estar condicionada por la densa acumulación de órdenes de compra situada en la parte superior. Tanto las medias móviles simples (MA) como las exponenciales (EMA) muestran una configuración que apunta hacia una señal de compra, lo que refleja un impulso alcista en el corto plazo. Además, el indicador MACD ha completado una cruz alcista, evidenciando una acumulación progresiva de fuerza compradora. Por su parte, el RSI permanece en un rango neutral, lo que indica que no existe un extremo de sobrecompra ni de sobreventa en el mercado. Los indicadores rápidos y lentos están moviéndose en la misma dirección, mientras que la volatilidad se mantiene estable, sin señales claras de ampliación o contracción significativas. La resistencia clave más cercana se sitúa en el punto S1, en 0,8803, aproximadamente a un 0,9% por encima del precio actual. En el nivel superior, el soporte principal se encuentra en el punto central de 0,8846, a unos 1,4% por encima del precio actual. Por el lado negativo, el soporte inmediato más próximo está alrededor del nivel S2, en 0,8736, a menos del 0,2% por debajo del precio actual. Finalmente, la referencia descendente más lejana corresponde a la zona espejo del nivel R1; será necesario observar cuidadosamente la distribución de liquidez tras una posible ruptura por debajo del nivel S2.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de AS Roma podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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El Fan Token de AS Roma (ASR) es un token de utilidad que otorga a los fanáticos del AS Roma Football Club ("AS Roma") una participación tokenizada de influencia en las decisiones del club mediante la aplicación y servicios de Socios.
Para conocer AS Roma más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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