Precio de AS Roma hoy

El precio actual de AS Roma (ASR) hoy es € 0.8654, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASR a EUR es € 0.8654 por ASR.

AS Roma actualmente está en el puesto #993 por capitalización de mercado en € 7.48M, con un suministro circulante de 8.64M ASR. Durante las últimas 24 horas, ASR cotiza entre € 0.8628 (bajo) y € 0.8975 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 22.951626379, mientras que el mínimo histórico fue € 0.668357334909045526.

En el corto plazo, ASR experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +2.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 53.17K.

Información del mercado de AS Roma (ASR)

Puesto No.993 Cap de mercado € 7.48M€ 7.48M € 7.48M Volumen (24H) € 53.17K€ 53.17K € 53.17K Cap. de mercado totalmente diluida € 8.65M€ 8.65M € 8.65M Suministro de Circulación 8.64M 8.64M 8.64M Suministro máx. 9,995,000 9,995,000 9,995,000 Suministro total 9,995,000 9,995,000 9,995,000 Tasa de circulación 86.49% Blockchain pública CHZ

La capitalización de mercado actual de AS Roma es de € 7.48M, con un volumen de trading en 24 horas de € 53.17K. El suministro circulante de ASR es de 8.64M, con un suministro total de 9995000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 8.65M.