Precio de Lombard Staked BTC hoy

El precio actual de Lombard Staked BTC (LBTC) hoy es $ 64,238, con una variación del 0.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LBTC a USD es $ 64,238 por LBTC.

Lombard Staked BTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 658,435,258, con un suministro circulante de 10.25K LBTC. Durante las últimas 24 horas, LBTC cotiza entre $ 63,528 (bajo) y $ 64,663 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 125,812, mientras que el mínimo histórico fue $ 52,119.

En el corto plazo, LBTC experimentó un cambio de +0.36% en la última hora y de -0.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.28M.

Información del mercado de Lombard Staked BTC (LBTC)

Cap de mercado $ 658.44M$ 658.44M $ 658.44M Volumen (24H) $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Cap. de mercado totalmente diluida $ 658.44M$ 658.44M $ 658.44M Suministro de Circulación 10.25K 10.25K 10.25K Suministro total 10,252.49201008 10,252.49201008 10,252.49201008

La capitalización de mercado actual de Lombard Staked BTC es de $ 658.44M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.28M. El suministro circulante de LBTC es de 10.25K, con un suministro total de 10252.49201008. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 658.44M.