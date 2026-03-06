ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারGOLDআয় করুনইভেন্ট সেন্টার
আরও
Power Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.14449 USD। POWER-এর মার্কেট ক্যাপ 30,342,900 USD। POWER-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Power Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.14449 USD। POWER-এর মার্কেট ক্যাপ 30,342,900 USD। POWER-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

POWER সম্পর্কে আরও

POWER প্রাইসের তথ্য

POWER কী

POWER হোয়াইটপেপার

POWER অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

POWER টোকেনোমিক্স

POWER প্রাইস পূর্বাভাস

POWER ইতিহাস

POWER ক্রয়ের গাইড

POWER-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

POWER স্পট

POWER USDT-M ফিউচার

প্রি-মার্কেট

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Power Protocol লোগো

Power Protocol প্রাইস(POWER)

1 POWER থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.14449
$0.14449$0.14449
+1.99%1D
USD
Power Protocol (POWER) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-03-06 12:17:37 (UTC+8)

Power Protocol-এর আজকের প্রাইস

আজ Power Protocol (POWER)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.14449, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.99% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান POWER থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি POWER-এর জন্য $ 0.14449

Power Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #541 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 30.34M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 210.00M POWER। গত 24 ঘণ্টায়, POWER এর ট্রেড হয়েছে $ 0.12788 (নিম্ন) এবং $ 0.15365 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2.9445273539587835 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.0660522171533936

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, POWER গত ঘণ্টায় +0.31% এবং গত 7 দিনে -92.87% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.09M-তে পৌঁছেছে।

Power Protocol (POWER) এর মার্কেট তথ্য

No.541

$ 30.34M
$ 30.34M$ 30.34M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 144.49M
$ 144.49M$ 144.49M

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

ETH

Power Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 30.34M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.09M। POWER এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 210.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 144.49M

Power Protocol-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.12788
$ 0.12788$ 0.12788
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.15365
$ 0.15365$ 0.15365
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.12788
$ 0.12788$ 0.12788

$ 0.15365
$ 0.15365$ 0.15365

$ 2.9445273539587835
$ 2.9445273539587835$ 2.9445273539587835

$ 0.0660522171533936
$ 0.0660522171533936$ 0.0660522171533936

+0.31%

+1.99%

-92.87%

-92.87%

Power Protocol (POWER) প্রাইসের হিস্টরি USD

Power Protocol এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0028192+1.99%
30 দিন$ -0.04983-25.65%
60 দিন$ -0.12758-46.90%
90 দিন$ -0.02026-12.30%
Power Protocol আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, POWER এর পরিবর্তন $ +0.0028192 (+1.99%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Power Protocol 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.04983(-25.65%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Power Protocol 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, POWER এর প্রাইস $ -0.12758 (-46.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Power Protocol 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.02026 (-12.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Power Protocol (POWER) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Power Protocol প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Power Protocol-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Power Protocol-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Power Protocol-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

POWER মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 25% | বিয়ারিশ 75%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস < S2S2 এর নিচেসাম্প্রতিক "সবচেয়ে সস্তা" সীমার চেয়ে সস্তা, নিম্নমূল্যের অঞ্চলে।
StochRSI< 20ওভারসোল্ড অঞ্চলস্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
EMA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
BOLL (20,2)কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারিনিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)ওভারসোল্ড< 30পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
MA গ্রুপ7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়≥ 80% ক্রয়সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।

【市场结构】 POWER_USDT 在 4 小时周期中呈现下行结构，当前价格 0.15082 位于中枢价位 0.17001 之下，相差约 11.3%。均线系统中的 MA 组与 EMA 组均发出 7 个买入信号，且价格运行于主要移动平均线下方，形成明显的压制格局。 【动能状态】 MACD 指标目前处于死叉状态，动能分布呈现出多空分化特征。RSI 指标已跌至超卖区域，快慢指标出现背离现象，同时波动率在当前区间内保持收敛态势。 【关键价位】 上方阻力位 R1：0.17637 距离当前价格 16.9%；中枢价位 0.17001 构成近端压力位，距离当前价格 12.7%。下方支撑位 S1：0.16323 距离当前价格 8.2%；S2：0.15687 距离当前价格 4.0%，为近端关键支撑。

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

কোন বিষয়গুলো Power Protocol-এর প্রাইসকে প্রভাবিত করে?

পাওয়ার প্রোটোকল (POWER) এর দাম বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণের উপর নির্ভর করে:

1. বাজারের মনোভাব এবং সামগ্রিক ক্রিপ্টো বাজারের প্রবণতা
2. এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেডিং ভলিউম এবং তরলতা
3. প্রোটোকলের গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যবহারকারীদের বৃদ্ধি
4. টোকেনের উপযোগিতা এবং স্টেকিং পুরস্কার
5. অংশীদারিত্বের ঘোষণা এবং ইন্টিগ্রেশন
6. DeFi প্রোটোকলগুলিকে প্রভাবিত করে এমন নিয়ামক উন্নয়ন
7. প্রযুক্তিগত আপডেট এবং রোডম্যাপের অগ্রগতি
8. অনুরূপ ব্লকচেইন প্রোটোকলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা
9. ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদকে প্রভাবিত করে এমন ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ
10. সরবরাহের গতিবিধি এবং টোকেনোমিক্স কাঠামো

এই কারণগুলি পারস্পেক্টিভ দামের অস্থিরতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

মানুষ কেন Power Protocol-এর আজকের প্রাইস জানতে চায়?

লোকেরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে আজকের Power Protocol (POWER) এর দাম জানতে চায়: সচেতনভাবে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা এবং বাজারের সময় নির্ধারণ। রিয়েল-টাইম দামের ডেটা ট্রেডারদের প্রবেশ/প্রস্থানের বিন্দু শনাক্ত করতে, লাভ/ক্ষতি মূল্যায়ন করতে এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।

Power Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Power Protocol (POWER) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, POWER এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Power Protocol (POWER) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Power Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Power Protocol এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? POWER এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Power Protocol প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Power Protocol কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Power Protocol দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে POWER কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Power Protocol কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Power Protocol (POWER) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Power Protocol তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Power Protocol (POWER) কিনবেন নির্দেশিকা

Power Protocol দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Power Protocol এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

  • MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    MEXC স্পট মার্কেট ঘুরে দেখুন

    অতি-কম ফি দিয়ে 2,800+ টোকেন ট্রেড করুন।

    ফিউচার ট্রেডিং

    ফিউচার ট্রেডিং

    500x পর্যন্ত লিভারেজ এবং গভীর লিকুইডিটির সাথে ট্রেড করুন।

  • MEXC লঞ্চপুল

    MEXC লঞ্চপুল

    টোকেন স্টেক করুন এবং অসাধারণ এয়ারড্রপ উপভোগ করুন।

    MEXC প্রি-মার্কেট

    MEXC প্রি-মার্কেট

    নতুন টোকেনগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আগে কিনুন এবং বিক্রি করুন।

MEXC-তে অত্যন্ত কম ফি দিয়ে ট্রেডিং

MEXC থেকে Power Protocol (POWER) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

স্পট ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার
ফিউচার ট্রেডিং ফি:
--
মেকার
--
টেকার

MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন

তাছাড়া, আপনি MEXC-এর শূন্য ফি ফেস্টের মাধ্যমে কোনও ফি ছাড়াই নির্বাচিত স্পট টোকেন ট্রেড করতে পারবেন।

Power Protocol (POWER) কী?

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

Power Protocol সম্পর্কিত রিসোর্স

Power Protocol সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Power Protocol ওয়েবসাইট
এক্সপ্লোরার ব্লক করুন

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Power Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-03-06 12:17:37 (UTC+8)

Power Protocol (POWER) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Power Protocol তাজা খবর

প্রতিবেদন: Aave ক্ষমতা দ্বন্দ্ব $500M মার্কেট ক্যাপ পতন ঘটায়

প্রতিবেদন: Aave ক্ষমতা দ্বন্দ্ব $500M মার্কেট ক্যাপ পতন ঘটায়

January 15, 2026
CleanSpark CLSK এআই ডেটা সেন্টারের জন্য টেক্সাসে ৬০০মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চুক্তি নিশ্চিত করেছে

CleanSpark CLSK এআই ডেটা সেন্টারের জন্য টেক্সাসে ৬০০মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চুক্তি নিশ্চিত করেছে

January 15, 2026
XRP মূল্য গতি ফিরিয়ে দেয়, ট্রেডাররা বুলিশ সেটআপ পুনর্মূল্যায়ন করছেন

XRP মূল্য গতি ফিরিয়ে দেয়, ট্রেডাররা বুলিশ সেটআপ পুনর্মূল্যায়ন করছেন

January 15, 2026
আরও দেখুন

Power Protocol সম্পর্কে আরও জানুন

POWER USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে POWER-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে POWER USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Power Protocol (POWER) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ Power Protocol প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
POWER/USDT
$0.14449
$0.14449$0.14449
+2.31%
0.00% (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি

হট

মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

নতুন যোগ করা হয়েছে

ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি

GoldFinger

GoldFinger

GF

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

idOS

idOS

IDOS

$0.03528
$0.03528$0.03528

+101.60%

Opinion

Opinion

OPN

$0.3886
$0.3886$0.3886

+288.60%

MANTRA

MANTRA

MANTRA

$0.02014
$0.02014$0.02014

-5.26%

Block Street

Block Street

BSB

$0.12042
$0.12042$0.12042

+5.96%

শীর্ষ গেইনার

আজকের সেরা ক্রিপ্টো পাম্প

Opinion

Opinion

OPN

$0.3886
$0.3886$0.3886

+288.60%

MERIN

MERIN

MERIN

$0.0000006977
$0.0000006977$0.0000006977

+142.34%

idOS

idOS

IDOS

$0.03528
$0.03528$0.03528

+101.60%

FastLiquid

FastLiquid

FLD

$0.6499
$0.6499$0.6499

+109.64%

PowerAI

PowerAI

POWERAI

$0.7039
$0.7039$0.7039

+52.06%

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

POWER-থেকে-USD ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

POWER
POWER
USD
USD

1 POWER = 0.14449 USD