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$1,000,000 TradFi Gala
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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ গেমিং (GameFi) টোকেনসমূহ

GameFi ব্লকচেইন প্রযুক্তিকে গেমিংয়ের সাথে যুক্ত করে, যা খেলোয়াড়দের ক্রিপ্টোকারেন্সি উপার্জন করতে এবং NFT হিসেবে গেমের ভিতরের অ্যাসেটগুলোর মালিক হওয়ার সুযোগ দেয়। এই সেক্টরের টোকেনগুলো ডিসেন্ট্রালাইজড গেমিং ইকোসিস্টেমগুলোর জন্য ইন-গেম মুদ্রা, রিওয়ার্ড মেকানিজম এবং গভর্ন্যান্স টুল হিসেবে কাজ করে। এই অ্যাসেটগুলোর মার্কেট ভ্যালুয়েশন নিবিড়ভাবে খেলোয়াড়দের দ্বারা অ্যাডপশন এবং বিস্তৃত প্লে-টু-আর্ন (P2E) অর্থনীতির সাথে জড়িত।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02545
+0.84%
+14.78%
+18.64%
$ 296.58M
$ 15.47M
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002283
-0.04%
+14.81%
+13.73%
$ 218.59M
$ 6.68B
3
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1044
+0.28%
+10.04%
-1.30%
$ 212.60M
$ 657.73K
4
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9337
+0.66%
+8.94%
+8.20%
$ 160.85M
$ 78.46K
5
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06778
+0.19%
+6.73%
+7.27%
$ 134.47M
$ 1.03M
6
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1301
+0.23%
+7.88%
+6.64%
$ 130.10M
$ 1.32M
7
Project Ailey
Project Ailey
ALE
$ 0.2643
+0.69%
+1.30%
+1.54%
$ 128.59M
$ 152.95K
8
GoMining
GoMining
GOMINING
$ 0.309
-0.32%
+7.32%
+7.13%
$ 124.47M
$ 889.49K
9
$ 0.04203
+0.34%
+8.55%
+8.27%
$ 123.06M
$ 2.09M
10
Rollbit Coin
Rollbit Coin
RLB
$ 0.077082
-0.04%
-0.02%
+2.68%
$ 122.73M
$ 449.34K
11
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.2291
+0.44%
+10.71%
+25.08%
$ 101.46M
$ 537.48K
12
FORM
FORM
FORM
$ 0.2398
+13.48%
+21.54%
+15.72%
$ 94.17M
$ 279.88K
13
$ 0.1971
0.00%
-1.07%
-1.37%
$ 89.59M
$ 313.96K
14
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.306
+0.29%
-1.75%
-3.02%
$ 75.20M
$ 891.28K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001444
-0.07%
+7.90%
-11.11%
$ 70.36M
$ 462.43M
16
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003569
+0.39%
+10.80%
+9.41%
$ 63.97M
$ 271.58T
17
G Coin
G Coin
GCOIN
$ 0.0024198
+1.97%
+1.89%
+33.52%
$ 60.92M
$ 74.52M
18
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.215
+0.95%
+4.61%
+16.23%
$ 60.82M
$ 341.15K
19
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.090994
+0.18%
+0.05%
+8.89%
$ 58.27M
$ 4.13M
20
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001972
-1.09%
+5.54%
-2.51%
$ 53.80M
$ 371.96M
21
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02544
+0.36%
+8.35%
+7.52%
$ 50.23M
$ 2.74M
22
ONEchain
ONEchain
CROSS
$ 0.10845
+0.31%
+3.51%
-6.58%
$ 45.50M
$ 601.01K
23
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016494
+0.01%
-0.50%
-0.89%
$ 45.33M
$ 4.27M
24
Pentagon Chain
Pentagon Chain
PC
$ 45.18
+0.24%
+0.08%
+8.84%
$ 44.43M
$ 13.83K
25
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00140407
-1.22%
+0.13%
+9.98%
$ 43.09M
$ 71.09K
26
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0004088
0.00%
+7.22%
+8.83%
$ 40.45M
$ 217.60M
27
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05102
+0.32%
+6.38%
+3.19%
$ 39.27M
$ 1.40M
28
Propy
Propy
PRO
$ 0.3387
+0.65%
+5.83%
+2.57%
$ 33.95M
$ 186.12K
29
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007701
-0.06%
+5.82%
+7.18%
$ 32.61M
$ 8.31M
30
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003179
+0.28%
+7.91%
+2.35%
$ 31.57M
$ 2.13B
31
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009909
-0.04%
+0.99%
-0.39%
$ 29.60M
$ 101.57M
32
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03739
-0.40%
+0.24%
+6.55%
$ 28.69M
$ 2.68M
33
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1427
-1.71%
-2.38%
+82.49%
$ 26.76M
$ 467.88K
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2557
+0.04%
-3.26%
-3.51%
$ 25.43M
$ 68.67K
35
Unipoly Coin
Unipoly Coin
UNP
$ 0.10708
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 23.48M
$ 439.88K
36
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0010166
+1.14%
+9.86%
-2.22%
$ 23.20M
$ 68.03M
37
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.156
+0.51%
+9.67%
+11.38%
$ 23.14M
$ 21.80K
38
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04977
+1.17%
+1.57%
+8.29%
$ 22.30M
$ 1.38M
39
BORA
BORA
BORA
$ 0.01928865
+0.50%
+0.05%
+2.87%
$ 22.23M
$ 256.87K
40
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003522
+0.37%
+7.70%
+4.21%
$ 21.91M
$ 22.56M
41
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.13789
-2.76%
-31.70%
-80.26%
$ 21.21M
$ 12.96M
42
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005725
+0.44%
+8.20%
+11.98%
$ 20.86M
$ 100.63M
43
GMT
GMT
GMT
$ 0.0064575
+0.12%
+0.09%
+3.70%
$ 20.08M
$ 3.45M
44
CARV
CARV
CARV
$ 0.0316
+0.76%
+9.79%
+9.34%
$ 19.42M
$ 1.89M
45
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.20493
+2.78%
-17.47%
-9.44%
$ 19.40M
$ 4.26M
46
Power Protocol
Power Protocol
POWER
$ 0.09251
+0.34%
+7.23%
+6.58%
$ 19.26M
$ 2.15M
47
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.185031
+0.79%
+0.02%
+0.78%
$ 18.51M
$ 8.97K
48
Verse World
Verse World
VERSE
$ 0.01798739
-0.28%
+0.12%
+11.91%
$ 17.99M
$ 177.14K
49
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.0302
-0.85%
-0.62%
-10.22%
$ 17.96M
$ 1.84M
50
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003865
+0.10%
+10.74%
+7.57%
$ 17.86M
$ 33.25M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

Web3 ইকোসিস্টেমে GameFi (Gaming Finance) কী?
GameFi হলো ব্লকচেইন প্রযুক্তি এবং গেমিং ইন্ডাস্ট্রির মিলনস্থল। এটি গেমগুলোতে ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi)-এর নীতিগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা খেলোয়াড়দের গেমের ভেতরের অ্যাসেটের প্রকৃত মালিক হতে এবং গেমপ্লের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি উপার্জন করতে দেয়।
ব্লকচেইন গেমিংয়ে প্লে-টু-আর্ন (P2E) মেকানিজমগুলো কীভাবে কাজ করে?
প্লে-টু-আর্ন (P2E) মেকানিজমগুলো খেলোয়াড়দের বিভিন্ন টাস্ক সম্পন্ন করা, যুদ্ধে জয়লাভ করা বা গেমের ইকোসিস্টেমে অবদান রাখার জন্য GameFi টোকেন বা NFT দিয়ে পুরস্কৃত করে। এরপর এই ডিজিটাল রিওয়ার্ড গুলোকে উন্মুক্ত মার্কেটে ফিয়াট বা অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সির বিনিময়ে ট্রেড করা যেতে পারে।
একটি ইন-গেম ইউটিলিটি টোকেন এবং একটি GameFi গভর্ন্যান্স টোকেনের মধ্যে পার্থক্য কী?
ইন-গেম ইউটিলিটি টোকেন হলো অত্যন্ত মুদ্রাস্ফীতিমূলক অ্যাসেট যা ব্রিডিং বা আইটেম মেরামতের মতো দৈনন্দিন মাইক্রো-ট্রানজ্যাকশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। GameFi গভর্ন্যান্স টোকেনগুলোর একটি নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ সরবরাহ থাকে এবং এগুলো ভোটাধিকার ও সামগ্রিক গেমিং স্টুডিওর রেভিনিউয়ের একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।
ব্লকচেইন গেমগুলো ইন-গেম অ্যাসেটের জন্য কেন নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFT) ব্যবহার করে?
ব্লকচেইন গেমগুলো NFT ব্যবহার করে যাতে খেলোয়াড়রা গেমের সার্ভারের বাইরে তাদের ডিজিটাল আইটেমগুলো (যেমন তলোয়ার, জমি বা চরিত্র) যাচাই করতে এবং মালিকানা ধরে রাখতে পারে, যা তাদের ডিসেন্ট্রালাইজড মার্কেটপ্লেসগুলোতে এই অ্যাসেটগুলোকে অবাধে বিক্রি বা ভাড়া দেওয়ার অনুমতি দেয়।

ডিসক্লেইমার

গেমিং (গেমফাই) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।