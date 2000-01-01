GameFi ব্লকচেইন প্রযুক্তিকে গেমিংয়ের সাথে যুক্ত করে, যা খেলোয়াড়দের ক্রিপ্টোকারেন্সি উপার্জন করতে এবং NFT হিসেবে গেমের ভিতরের অ্যাসেটগুলোর মালিক হওয়ার সুযোগ দেয়। এই সেক্টরের টোকেনগুলো ডিসেন্ট্রালাইজড গেমিং ইকোসিস্টেমগুলোর জন্য ইন-গেম মুদ্রা, রিওয়ার্ড মেকানিজম এবং গভর্ন্যান্স টুল হিসেবে কাজ করে। এই অ্যাসেটগুলোর মার্কেট ভ্যালুয়েশন নিবিড়ভাবে খেলোয়াড়দের দ্বারা অ্যাডপশন এবং বিস্তৃত প্লে-টু-আর্ন (P2E) অর্থনীতির সাথে জড়িত।
গেমিং (গেমফাই) সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।