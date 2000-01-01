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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ গেমিং ইউটিলিটি টোকেন টোকেনসমূহ

গেমিং ইউটিলিটি টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9337
+0.66%
+8.94%
+8.20%
$ 160.85M
$ 78.46K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1301
+0.23%
+7.88%
+6.64%
$ 130.10M
$ 1.32M
3
$ 0.04203
+0.34%
+8.55%
+8.27%
$ 123.06M
$ 2.09M
4
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003569
+0.39%
+10.80%
+9.41%
$ 63.97M
$ 271.58T
5
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03739
-0.40%
+0.24%
+6.55%
$ 28.69M
$ 2.68M
6
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003522
+0.37%
+7.70%
+4.21%
$ 21.91M
$ 22.56M
7
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005725
+0.44%
+8.20%
+11.98%
$ 20.86M
$ 100.63M
8
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.185031
+0.79%
+0.02%
+0.78%
$ 18.51M
$ 8.97K
9
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.005184
+0.47%
+5.81%
+10.90%
$ 17.38M
$ 13.76M
10
Echelon Prime
Echelon Prime
PRIME
$ 0.238881
-0.17%
+0.03%
-3.35%
$ 15.33M
$ 344.98K
11
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.14019
+0.68%
+2.59%
+15.01%
$ 13.95M
$ 924.19K
12
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00047577
0.00%
+0.07%
+5.52%
$ 4.76M
$ 452.15
13
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034538
+0.17%
+0.03%
-1.10%
$ 4.64M
$ 19.92K
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00339744
+0.13%
+0.03%
+0.61%
$ 4.51M
$ 3.11K
15
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000127
-3.05%
+5.83%
+2.42%
$ 3.16M
$ 29.26M
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.0439089
+0.01%
+0.04%
+2.18%
$ 2.33M
$ 36.66K
17
PX
PX
PX
$ 0.0118
0.00%
+3.54%
+0.86%
$ 2.29M
$ 692.62K
18
$ 368.35
-0.07%
+0.41%
+0.23%
$ 2.03M
$ 150.46
19
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.00350362
-0.02%
+0.01%
+11.06%
$ 1.92M
$ 19.84
20
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00181681
0.00%
--
+0.33%
$ 1.88M
$ 32.49
21
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01747621
-0.02%
-0.02%
-0.68%
$ 1.63M
$ 1.00K
22
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.33444E-7
+1.42%
+18.10%
+20.20%
$ 1.33M
--
23
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.0121
-3.57%
+5.92%
-0.82%
$ 1.28M
$ 879.60K
24
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00099104
+0.22%
+0.08%
+2.70%
$ 1.14M
$ 80.32K
25
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00116009
-0.01%
+0.06%
+3.87%
$ 1.02M
$ 1.54K
26
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.0031774
+0.06%
-0.08%
-8.40%
$ 1.01M
$ 153.39K
27
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00112282
+0.68%
+0.29%
+22.88%
$ 954.98K
$ 1.24K
28
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00031914
-0.17%
+0.08%
+9.27%
$ 926.73K
$ 643.76
29
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00299166
-1.76%
+0.06%
-12.00%
$ 895.31K
$ 19.08K
30
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00345796
+3.78%
+0.19%
-14.05%
$ 864.49K
$ 2.67K
31
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 3.1198E-8
+64.31%
+63.90%
+15.76%
$ 803.66K
--
32
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00309
0.00%
-0.96%
+4.36%
$ 777.17K
$ 9.10M
33
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00251866
-0.02%
+0.01%
+0.42%
$ 729.13K
$ 1.04
34
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.2385
-0.68%
--
+20.02%
$ 669.08K
$ 446.83
35
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001757
-0.23%
+13.64%
+13.34%
$ 646.39K
$ 810.53M
36
Super Champs
Super Champs
CHAMP
$ 0.00060905
+1.52%
+0.29%
+18.03%
$ 583.23K
$ 6.70K
37
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.788E-5
+2.95%
0.00%
+2.61%
$ 571.30K
--
38
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00139693
-0.01%
-0.00%
-4.67%
$ 557.74K
$ 2.01K
39
EDOM
EDOM
EDOM
$ 6.835E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 549.50K
--
40
END
END
END
$ 0.00362645
+0.65%
--
+21.72%
$ 472.17K
$ 121.31
41
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000688
+2.52%
-5.21%
-4.82%
$ 431.21K
$ 17.80M
42
Frens
Frens
FRENS
$ 0.00035758
-2.99%
+1.81%
+101.34%
$ 347.66K
$ 367.19K
43
FERMA
FERMA
FERMA
$ 0.02896515
+0.34%
+0.12%
+14.93%
$ 318.60K
$ 60.28K
44
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 9.98423E-7
0.00%
+1.30%
+0.02%
$ 312.51K
--
45
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0.00260236
0.00%
--
-1.77%
$ 312.28K
$ 6.64
46
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.0011362
+0.53%
-0.01%
+2.35%
$ 241.64K
$ 601.25
47
DICE
DICE
$DICE
$ 0.000811
-0.18%
+0.02%
+7.99%
$ 241.35K
$ 2.90K
48
SolForge Fusion
SolForge Fusion
SFG
$ 0.01053535
0.00%
--
+8.69%
$ 237.54K
$ 383.12
49
Ridotto
Ridotto
RDT
$ 0.00089433
0.00%
--
-0.44%
$ 229.43K
$ 2.34
50
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

গেমিং ইউটিলিটি টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
গেমিং ইউটিলিটি টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 90 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $664.77M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা গেমিং ইউটিলিটি টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা গেমিং ইউটিলিটি টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 173.00% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে $BAES সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো গেমিং ইউটিলিটি টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 90 গেমিং ইউটিলিটি টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় গেমিং ইউটিলিটি টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে AXS, APE, SAND অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
গেমিং ইউটিলিটি টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব গেমিং ইউটিলিটি টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $664.77M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

গেমিং ইউটিলিটি টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।