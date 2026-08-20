Pieverse প্রাইস(PIEVERSE)
আজ Pieverse (PIEVERSE)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.9303, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.36% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PIEVERSE থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি PIEVERSE-এর জন্য ৳ 0.9303।
Pieverse বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- PIEVERSE। গত 24 ঘণ্টায়, PIEVERSE এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.846 (নিম্ন) এবং ৳ 0.9556 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PIEVERSE গত ঘণ্টায় -0.61% এবং গত 7 দিনে +19.46% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 111.05K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Pieverse এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 111.05K। PIEVERSE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 930.30M।
-0.61%
+3.36%
+19.46%
+19.46%
Pieverse এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +3.695869
|+3.36%
|30 দিন
|৳ +0.2619
|+39.18%
|60 দিন
|৳ +0.2156
|+30.16%
|90 দিন
|৳ +0.1701
|+22.37%
আজ, PIEVERSE এর পরিবর্তন ৳ +3.695869 (+3.36%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.2619(+39.18%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PIEVERSE এর প্রাইস ৳ +0.2156 (+30.16%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.1701 (+22.37%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Pieverse (PIEVERSE) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Pieverse প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Pieverse-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
PIEVERSE মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|1‑2টি ক্রয়
|20‑40% বিক্রয়
|বেশিরভাগ MA নিচের দিকে নির্দেশ করছে, বিয়ারিশ অ্যালাইনমেন্ট।
PIEVERSE_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে 0.8818 মূল্যস্তরে চলছে। দামটি কেন্দ্রীয় বিন্দু 0.8811-এর উপরে একটি সংকীর্ণ অঞ্চলে অবস্থান করছে। S1 সাপোর্ট লেভেল 0.8667 এবং R1 রেজিস্ট্যান্স লেভেল 0.9056 বর্তমান ওয়াইড ফ্ল্যাট রেঞ্জের সীমানা গঠন করেছে। হাব সিস্টেম দেখাচ্ছে যে দামটি ক্রমাগত ক্রেতা এবং বিক্রেতার শক্তির ভারসাম্যের সীমানায় অবস্থান করছে। স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজগুলো ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে। দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড স্ট্রাকচার এখনও আড়াআড়ি সংগঠনের আকারে বজায় রয়েছে। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে। দ্রুত এবং ধীর লাইনগুলো নিচের দিকে বিচ্ছুরিত হয়ে বিক্রেতার শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। RSI ইন্ডিকেটর মধ্যম অঞ্চলে অবস্থান করছে, এর মান কোনো অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম সীমায় পৌঁছায়নি। KDJ এবং StochRSI ইন্ডিকেটরগুলো একই সাথে সংশোধন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ওয়েভলেস কমে যাওয়া বাজারের দিকনির্দেশনার প্রতীক্ষার প্রবণতা প্রকাশ করছে। মুভিং এভারেজের ক্রয়ের সংকেত এবং মোমেন্টাম ইন্ডিকেটরের বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এই পর্যায়ে ক্রেতা এবং বিক্রেতার শক্তি সমান পরিমাণে সংঘর্ষে রয়েছে। নিকটস্থ নিচের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল S1 এর 0.8667। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান দাম থেকে প্রায় 1.7% নিচে। নিকটস্থ উপরের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যস্তর হল R1 এর 0.9056। এই মূল্যস্তরটি বর্তমান দাম থেকে প্রায় 2.7% উপরে। দূরবর্তী রেফারেন্স মূল্যস্তরগুলো হল S2 এর 0.8422 এবং R2 এর 0.9200। যদি দাম এই সীমানাগুলোর যেকোনো একটিকে অতিক্রম করে, তাহলে স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড গঠন পরিবর্তিত হবে। বর্তমানে বাজারের লেনদেন কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Pieverse এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Pieverse is a Web3 payment compliance infrastructure that transforms blockchain timestamps into legally recognized, business-ready records. By combining on-chain proof, transaction context, and jurisdiction-specific compliance intelligence, Pieverse enables businesses, freelancers, and DAOs to make crypto payments that are verifiable, auditable, and compliant across multiple jurisdictions. The project evolved from its TimeFi foundation into a Timestamping Layer for compliant value exchange, bridging blockchain transactions with real-world finance.
Pieverse সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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