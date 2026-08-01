The Roaring Kitty প্রাইস (TRK)
আজ The Roaring Kitty (TRK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 13.94% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TRK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি TRK-এর জন্য $ 0।
The Roaring Kitty বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 21,986 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.94M TRK। গত 24 ঘণ্টায়, TRK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00176998 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TRK গত ঘণ্টায় +0.08% এবং গত 7 দিনে +32.84% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
The Roaring Kitty এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 21.99K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। TRK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.94M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999936823.4955575। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.99K।
+0.08%
+13.94%
+32.84%
+32.84%
আজকে, The Roaring Kitty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, The Roaring Kitty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, The Roaring Kitty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, The Roaring Kitty থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+13.94%
|30 দিন
|$ 0
|-20.65%
|60 দিন
|$ 0
|-0.18%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, The Roaring Kitty এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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TRK-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 13.93% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
The Roaring Kitty-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, TRK উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
TRK-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের TRK বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
The Roaring Kitty-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk থেকে Tk মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
TRK-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং TRK-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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