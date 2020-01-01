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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম টোকেনসমূহ

ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006886
+0.14%
+14.39%
+11.17%
$ 69.38M
$ 139.60M
2
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.0407
+0.44%
+7.42%
+5.26%
$ 22.61M
$ 2.03M
3
Fartboy
Fartboy
FARTBOY
$ 0.011851
-0.46%
+27.23%
+46.18%
$ 11.81M
$ 6.94M
4
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3245
-0.09%
-2.97%
+34.43%
$ 4.49M
$ 182.17K
5
Orynth
Orynth
ORY
$ 0.0003146
-0.31%
--
+0.07%
$ 314.49K
$ 380.63
6
HoldFlow
HoldFlow
HOLD
$ 0.00020042
-0.07%
+0.11%
-11.72%
$ 200.42K
$ 169.73
7
x402 Singularity Layer
x402 Singularity Layer
SGL
$ 0.00018153
-0.22%
+0.07%
-0.53%
$ 181.39K
$ 7.87K
8
Nyan Cat
Nyan Cat
NYAN
$ 0.00013487
+0.85%
-0.08%
+16.87%
$ 134.89K
$ 4.85K
9
BUY THE HAT
BUY THE HAT
BTH
$ 0.00013738
-0.15%
+0.03%
-22.62%
$ 134.48K
$ 10.81K
10
VaultBags
VaultBags
VAULT
$ 8.538E-5
+2.06%
-7.70%
-29.89%
$ 85.36K
--
11
p0 Systems
p0 Systems
P0
$ 8.214E-5
+0.61%
-19.20%
-4.21%
$ 74.64K
--
12
Seedless Wallet
Seedless Wallet
SEED
$ 6.558E-5
+1.90%
+92.50%
+96.05%
$ 65.55K
--
13
Symbient Life
Symbient Life
LIFE
$ 6.355E-5
+2.04%
+31.50%
-28.29%
$ 63.53K
--
14
Pentagon Pizza Watch
Pentagon Pizza Watch
PPW
$ 4.348E-5
+2.04%
+15.70%
-8.83%
$ 43.47K
--
15
FITTED
FITTED
FITTED
$ 4.154E-5
+2.04%
+5.70%
-6.36%
$ 41.53K
--
16
Gas Town
Gas Town
GAS
$ 3.512E-5
+1.83%
+7.50%
+3.08%
$ 35.09K
--
17
SKS Cartoon
SKS Cartoon
SKS
$ 3.38E-5
+2.02%
-6.30%
-0.29%
$ 33.77K
--
18
GABLE
GABLE
GABLE
$ 3.361E-5
+7.04%
-3.70%
-5.93%
$ 31.57K
--
19
x1xhlol
x1xhlol
X1XHLOL
$ 2.715E-5
+0.37%
-5.40%
-11.53%
$ 27.14K
--
20
ELLIE
ELLIE
ELLIE
$ 2.308E-5
+2.03%
+3.60%
+4.62%
$ 23.07K
--
21
Chinchilla Haton
Chinchilla Haton
HATON
$ 2.251E-5
+1.63%
+12.40%
+13.74%
$ 22.14K
--
22
The Roaring Kitty
The Roaring Kitty
TRK
$ 2.166E-5
+10.57%
+54.00%
+34.53%
$ 21.66K
--
23
rekill
rekill
REKILL
$ 2.103E-5
+2.04%
+21.90%
-15.17%
$ 21.02K
--
24
Free Republic of Verdis
Free Republic of Verdis
VERDIS
$ 1.949E-5
+2.04%
+16.60%
+20.53%
$ 19.45K
--
25
Lulu the Ostrich
Lulu the Ostrich
LULU
$ 1.45E-5
0.00%
+9.70%
+11.45%
$ 14.49K
--
26
Agent Town
Agent Town
AGENTTOWN
$ 1.214E-5
0.00%
+0.60%
-4.93%
$ 12.00K
--
27
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.000064
+2.22%
+5.45%
+1.88%
--
$ 3.85B
28
EverValue Coin
EverValue Coin
EVA
$ 37.85
+0.42%
+10.48%
+14.91%
--
$ 5.47K
29
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.001153
0.00%
-15.41%
-24.89%
--
$ 299.65K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 29 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $109.90M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 92.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে SEED সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 29 ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম টোকেনগুলোর মধ্যে DOG, HIVE, FARTBOY অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $109.90M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

ব্যাগঅ্যাপ ইকোসিস্টেম সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।