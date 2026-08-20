Cash Cat প্রাইস(CASHCAT)
আজ Cash Cat (CASHCAT)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.11849, যা গত 24 ঘণ্টায় 16.50% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান CASHCAT থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি CASHCAT-এর জন্য ৳ 0.11849।
Cash Cat বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- CASHCAT। গত 24 ঘণ্টায়, CASHCAT এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.08382 (নিম্ন) এবং ৳ 0.11998 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, CASHCAT গত ঘণ্টায় +5.35% এবং গত 7 দিনে -27.47% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.40M-তে পৌঁছেছে।
ROBINHOOD
Cash Cat এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 1.40M। CASHCAT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 118.49M।
+5.35%
+16.50%
-27.47%
-27.47%
Cash Cat এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +2.0509093
|+16.50%
|30 দিন
|৳ +0.03983
|+50.63%
|60 দিন
|৳ +0.09349
|+373.96%
|90 দিন
|৳ +0.09349
|+373.96%
আজ, CASHCAT এর পরিবর্তন ৳ +2.0509093 (+16.50%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.03983(+50.63%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, CASHCAT এর প্রাইস ৳ +0.09349 (+373.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.09349 (+373.96%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি Cash Cat-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
CASHCAT মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
CASHCAT_USDT 4 ঘণ্টার সময়কালে 0.09172 কেন্দ্রবিন্দুর উপরে চলছে। মূল্য 0.09422 এ অবস্থান করছে, যা R1 প্রতিরোধ স্তর 0.09513-এর নিচে। হাব সিস্টেম দেখাচ্ছে যে মূল্য কেন্দ্রবিন্দু থেকে 2.7% দূরে রয়েছে এবং কাঠামোটি সীমাবদ্ধ ওঠানামার আকৃতি ধারণ করে আছে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 0.09172 থেকে 0.09513 পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এলাকায় ভারসাম্য বজায় রয়েছে। বর্তমান মূল্য গুরুত্বপূর্ণ হাব নোড অতিক্রম করেনি, ফলে বাজারের কাঠামো অনুভূমিক সংগঠনের চিহ্ন দেখাচ্ছে। স্বল্পমেয়াদী গড় সমূহ ক্রয়ের সংকেত প্রদর্শন করছে, এবং EMA সূচকও একই সাথে বাই দিকে নির্দেশ করছে। MACD সূচক ডেথ ক্রস অবস্থায় রয়েছে, যার ফলে গতিশক্তির স্তরে বিভাজন দেখা যাচ্ছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা কোনো চরম ওভারবোল বা ওভারসোল অবস্থার ইঙ্গিত দেয় না। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলোর দিক একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যহীন, যা বুঝায় যে ঊর্ধ্বমুখী গতিশক্তির স্থায়িত্ব নেই। ওলাটাইলিটি স্থিতিশীল রয়েছে, কোনো উল্লেখযোগ্য প্রসারণ বা সংকোচনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। ক্রেতা ও বিক্রেতার শক্তি বর্তমান অবস্থানে সমান পরিমাণে বিদ্যমান, এবং গতিশক্তির বিতরণ বেশ বিক্ষিপ্ত। নিকটস্থ প্রতিরোধ স্তর 0.09513, যা বর্তমান মূল্য থেকে 0.9% দূরে। দ্বিতীয় স্তরের প্রতিরোধ স্তর 0.09740, যা বর্তমান মূল্য থেকে 3.4% দূরে। নিকটস্থ সমর্থন স্তর 0.09172 কেন্দ্রবিন্দুতে, যা বর্তমান মূল্য থেকে 2.6% দূরে। দ্বিতীয় স্তরের সমর্থন স্তর 0.08945, যা বর্তমান মূল্য থেকে 5.0% দূরে। দূরবর্তী রেফারেন্স স্তর S2 হল 0.08604। ট্রেডারদের মূল্যের আচরণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে এটি 0.09513 এবং 0.09172 এর মধ্যে কীভাবে আচরণ করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Cash Cat এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Cash Cat (CASHCAT) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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CASHCAT is a meme coin on Robinhood Chain.
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|টাইপ
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