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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ বিড়াল-থিমযুক্ত টোকেনসমূহ

বিড়াল-থিমযুক্ত সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 71,720.07
+0.59%
+11.61%
+14.28%
$ 1.44T
$ 14.62K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00086
+0.01%
+0.01%
-0.01%
$ 74.86B
$ 85.23M
3
WIKI CAT
WIKI CAT
WKC
$ 0.00000010596
-1.26%
+0.58%
+26.33%
$ 59.45M
$ 1.07T
4
Purr
Purr
PURR
$ 0.09017
+6.26%
+25.27%
+38.30%
$ 54.94M
$ 782.54K
5
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001085
+0.28%
+11.12%
+10.00%
$ 45.81M
$ 729.66M
6
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04442
+0.78%
+9.52%
+8.77%
$ 44.10M
$ 2.41M
7
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.0000001078
+1.86%
+15.51%
+10.90%
$ 42.33M
$ 770.41B
8
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.381
+0.44%
+4.03%
+10.71%
$ 38.44M
$ 168.44K
9
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003574
+0.39%
+13.58%
+12.87%
$ 32.12M
$ 163.71M
10
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004763
-0.25%
+6.88%
+4.08%
$ 26.73M
$ 128.14M
11
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.013046
+10.85%
+40.82%
+42.06%
$ 13.47M
$ 7.80M
12
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001782
+1.03%
+9.62%
+9.55%
$ 13.36M
$ 36.44B
13
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01843
+0.05%
+4.08%
+2.85%
$ 9.07M
$ 3.20M
14
Tsuki
Tsuki
TSUKI
$ 0.0059604
+4.54%
+0.17%
-4.00%
$ 5.66M
$ 802.94K
15
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00548538
-0.31%
+0.13%
+23.21%
$ 5.43M
$ 5.48K
16
michi
michi
MICHI
$ 0.00382548
+0.09%
+0.09%
+19.44%
$ 3.83M
$ 44.29K
17
Wen
Wen
WEN
$ 0.000005
+7.41%
+30.51%
+20.23%
$ 2.69M
$ 20.38B
18
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.0025381
-0.40%
+0.18%
+22.06%
$ 2.54M
$ 369.32K
19
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 7.65E-6
+0.79%
+14.80%
+26.66%
$ 2.20M
--
20
lmeow
lmeow
LMEOW
$ 0.00209964
+0.93%
+0.40%
+37.04%
$ 2.10M
$ 51.76K
21
OciCat Token
OciCat Token
OCICAT
$ 5.984E-9
+1.99%
+12.00%
+21.72%
$ 1.95M
--
22
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00365912
0.00%
+0.08%
+1.96%
$ 1.83M
$ 47.82
23
Nya
Nya
NYA
$ 4.7488E-8
+1.25%
+14.30%
+17.55%
$ 1.76M
--
24
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.00169528
+2.92%
+0.32%
+21.50%
$ 1.70M
$ 93.60K
25
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
$ 0.00423855
-0.02%
-0.11%
-10.90%
$ 1.64M
$ 81.87K
26
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002383
-0.13%
+5.36%
+5.69%
$ 1.47M
$ 183.35M
27
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.0012692
-0.32%
+0.25%
+32.89%
$ 1.27M
$ 617.84K
28
MEOW
MEOW
MEOW
$ 0.0005726
+0.25%
--
+6.17%
$ 1.13M
$ 736.12
29
Vibing Cat Coin
Vibing Cat Coin
VIBECOIN
$ 0.00107902
-0.17%
-0.01%
+77.29%
$ 1.08M
$ 3.93K
30
CatSlap
CatSlap
SLAP
$ 0.000241
+0.97%
--
+21.70%
$ 951.27K
$ 290.69
31
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2.23E-6
+1.36%
+3.50%
-1.76%
$ 940.01K
--
32
daCat
daCat
DACAT
$ 2.25E-9
+1.44%
+19.40%
+23.22%
$ 906.84K
--
33
LEO
LEO
LEO
$ 9.169E-5
+2.81%
+17.60%
+22.09%
$ 871.16K
--
34
hehe
hehe
HEHE
$ 0.00103117
-0.38%
+0.10%
+10.59%
$ 866.91K
$ 6.73K
35
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000009187
+0.56%
+20.99%
+27.35%
$ 861.40K
$ 164.44M
36
mini
mini
MINI
$ 0.00096471
+0.31%
+0.17%
+19.06%
$ 844.87K
$ 135.82K
37
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.00072526
+0.76%
+0.07%
-1.15%
$ 725.18K
$ 2.51K
38
BONGO CAT
BONGO CAT
BONGO
$ 0.00070576
-0.08%
+0.17%
+20.93%
$ 705.55K
$ 2.14K
39
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.4224E-8
+1.62%
+4.50%
+16.64%
$ 686.60K
--
40
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.064707
+0.44%
+0.18%
+31.14%
$ 646.96K
$ 10.24K
41
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00070112
+0.05%
-0.03%
-16.92%
$ 639.65K
$ 4.00K
42
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009854
-3.07%
-1.69%
-6.90%
$ 618.56K
$ 77.90T
43
FatCat
FatCat
FATCAT
$ 0.00052565
-0.17%
+0.09%
-16.48%
$ 524.42K
$ 1.39K
44
Real Smurf Cat
Real Smurf Cat
SMURFCAT
$ 5.2E-6
+2.56%
+16.00%
+14.29%
$ 519.88K
--
45
Dinger
Dinger
DINGER
$ 4.75317E-7
+1.42%
+18.60%
+19.88%
$ 475.37K
--
46
Hemule
Hemule
HEMULE
$ 0.00046199
0.00%
0.00%
+2.29%
$ 452.75K
$ 23.10
47
Spinning Cat
Spinning Cat
OIIAOIIA
$ 0.00044845
-0.19%
+0.09%
+7.51%
$ 448.13K
$ 4.73K
48
Happy Cat
Happy Cat
HAPPY
$ 0.00013259
-0.08%
-0.01%
+3.60%
$ 441.96K
$ 114.49K
49
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00044207
+4.72%
+0.16%
-38.03%
$ 405.71K
$ 118.17K
50
Nobiko Coin
Nobiko Coin
LONG
$ 0.0003916
-0.26%
+0.18%
+20.24%
$ 390.99K
$ 763.11

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

বিড়াল-থিমযুক্ত টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
বিড়াল-থিমযুক্ত টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 247 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1516.21B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা বিড়াল-থিমযুক্ত টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা বিড়াল-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 209.70% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CATJAK সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো বিড়াল-থিমযুক্ত টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 247 বিড়াল-থিমযুক্ত টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় বিড়াল-থিমযুক্ত টোকেনগুলোর মধ্যে BTC, USDC, WKC অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
বিড়াল-থিমযুক্ত বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব বিড়াল-থিমযুক্ত টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1516.21B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

বিড়াল-থিমযুক্ত সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।