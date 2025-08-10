Stride Staked Atom প্রাইস (STATOM)
Stride Staked Atom(STATOM) বর্তমানে 7.65USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 17.69MUSD। STATOM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ STATOM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। STATOM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Stride Staked Atom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.179702 ছিল।
গত 30 দিনে, Stride Staked Atom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2807863650 ছিল।
গত 60 দিনে, Stride Staked Atom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.3689143650 ছিল।
গত 90 দিনে, Stride Staked Atom থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.659711131417604 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.179702
|+2.41%
|30 দিন
|$ +0.2807863650
|+3.67%
|60 দিন
|$ +0.3689143650
|+4.82%
|90 দিন
|$ -0.659711131417604
|-7.93%
Stride Staked Atom এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.65%
+2.41%
+14.39%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 STATOM থেকে VND
₫201,309.75
|1 STATOM থেকে AUD
A$11.7045
|1 STATOM থেকে GBP
￡5.661
|1 STATOM থেকে EUR
€6.5025
|1 STATOM থেকে USD
$7.65
|1 STATOM থেকে MYR
RM32.436
|1 STATOM থেকে TRY
₺311.1255
|1 STATOM থেকে JPY
¥1,124.55
|1 STATOM থেকে ARS
ARS$10,132.425
|1 STATOM থেকে RUB
₽611.9235
|1 STATOM থেকে INR
₹671.058
|1 STATOM থেকে IDR
Rp123,387.0795
|1 STATOM থেকে KRW
₩10,624.932
|1 STATOM থেকে PHP
₱434.1375
|1 STATOM থেকে EGP
￡E.371.331
|1 STATOM থেকে BRL
R$41.5395
|1 STATOM থেকে CAD
C$10.4805
|1 STATOM থেকে BDT
৳928.251
|1 STATOM থেকে NGN
₦11,715.1335
|1 STATOM থেকে UAH
₴316.0215
|1 STATOM থেকে VES
Bs979.2
|1 STATOM থেকে CLP
$7,389.9
|1 STATOM থেকে PKR
Rs2,167.704
|1 STATOM থেকে KZT
₸4,128.399
|1 STATOM থেকে THB
฿247.248
|1 STATOM থেকে TWD
NT$228.735
|1 STATOM থেকে AED
د.إ28.0755
|1 STATOM থেকে CHF
Fr6.12
|1 STATOM থেকে HKD
HK$59.976
|1 STATOM থেকে MAD
.د.م69.156
|1 STATOM থেকে MXN
$142.0605
|1 STATOM থেকে PLN
zł27.846
|1 STATOM থেকে RON
лв33.2775
|1 STATOM থেকে SEK
kr73.2105
|1 STATOM থেকে BGN
лв12.7755
|1 STATOM থেকে HUF
Ft2,595.798
|1 STATOM থেকে CZK
Kč160.497
|1 STATOM থেকে KWD
د.ك2.33325
|1 STATOM থেকে ILS
₪26.2395