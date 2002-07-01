ক্রিপ্টো কিনুনমার্কেটস্পটফিউচারBTCআয় করুনইভেন্ট সেন্টাররিওয়ার্ড হাব
আরও
$1,000,000 TradFi Gala
সাইন আপ করুন

মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ লিকুইড স্টেকিং টোকেন টোকেনসমূহ

লিকুইড স্টেকিং টোকেন সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

#
কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Lido Staked ETH
Lido Staked ETH
STETH
$ 2,284.18
+0.14%
+19.13%
+21.88%
$ 20.59B
$ 51.58
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,839.3
-0.06%
+0.19%
+21.84%
$ 10.57B
$ 30.66M
3
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,518.08
-0.14%
+0.19%
+21.68%
$ 8.48B
$ 18.03M
4
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.419241
+0.02%
0.00%
-0.09%
$ 3.12B
$ 819.03K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.35B
$ 6.21M
6
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 75.42
+0.56%
+0.27%
+31.28%
$ 1.03B
$ 8.80M
7
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 72,158
+0.50%
+0.12%
+20.29%
$ 1.01B
$ 77.22
8
Binance Staked SOL
Binance Staked SOL
BNSOL
$ 98.58
+0.10%
+0.13%
+16.18%
$ 883.75M
$ 5.00M
9
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 113.21
+0.07%
+0.13%
+15.89%
$ 873.51M
$ 37.33M
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,669.58
+0.50%
+0.19%
+21.93%
$ 854.60M
$ 2.70M
11
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 72,505
+0.59%
+0.12%
+14.87%
$ 743.34M
$ 3.80M
12
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,532.37
-0.67%
+0.18%
+20.47%
$ 725.93M
$ 299.38K
13
Hastra PRIME
Hastra PRIME
PRIME
$ 1.055
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 581.30M
$ 1.86M
14
Mantle Staked Ether
Mantle Staked Ether
METH
$ 2,497.67
-0.40%
+0.18%
+21.40%
$ 539.89M
$ 2.46M
15
Jupiter Staked SOL
Jupiter Staked SOL
JUPSOL
$ 105.25
+0.02%
+0.13%
+15.90%
$ 453.82M
$ 3.07M
16
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,598.78
-0.29%
+0.19%
+21.65%
$ 434.37M
$ 24.03M
17
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.11
+0.91%
0.00%
+0.91%
$ 356.30M
$ 1.68M
18
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,430.58
+0.59%
+0.19%
+21.88%
$ 345.84M
$ 364.82K
19
Drift Staked SOL
Drift Staked SOL
DSOL
$ 105.77
-0.25%
+0.13%
+15.96%
$ 245.71M
$ 530.41
20
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 97.38
+0.65%
+0.12%
+12.96%
$ 238.71M
$ 21.44K
21
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 73.56
+0.60%
+0.26%
+30.24%
$ 218.48M
$ 10.32K
22
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 71,673
+0.78%
+0.12%
+14.74%
$ 213.85M
$ 25.11K
23
Marinade Staked SOL
Marinade Staked SOL
MSOL
$ 122.36
+0.37%
+0.13%
+16.10%
$ 206.21M
$ 2.52M
24
Stader ETHx
Stader ETHx
ETHX
$ 2,498.9
+0.53%
+0.19%
+22.04%
$ 198.56M
$ 11.66K
25
Sanctum Infinity
Sanctum Infinity
INF
$ 126.37
+0.50%
+0.13%
+16.12%
$ 177.89M
$ 821.85K
26
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.88
+0.57%
+0.10%
+9.36%
$ 157.35M
$ 200.19K
27
Phantom Staked SOL
Phantom Staked SOL
PSOL
$ 95.71
+0.50%
+0.13%
+16.25%
$ 144.73M
$ 344.80K
28
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 2,281.69
+0.05%
+0.19%
+21.68%
$ 141.55M
$ 706.08K
29
JPool Staked SOL
JPool Staked SOL
JSOL
$ 119.62
+0.18%
+0.13%
+16.24%
$ 119.82M
$ 2.03K
30
Aster Staked BNB
Aster Staked BNB
ASBNB
$ 685.03
+0.35%
+0.07%
+6.52%
$ 119.64M
$ 8.97K
31
The Vault Staked SOL
The Vault Staked SOL
VSOL
$ 102.33
+0.81%
+0.13%
+16.42%
$ 117.71M
$ 57.27K
32
Ethena Staked ENA
Ethena Staked ENA
SENA
$ 0.099643
+1.64%
+0.17%
+17.28%
$ 110.75M
$ 197.67K
33
Bybit Staked SOL
Bybit Staked SOL
BBSOL
$ 102.19
-0.02%
+0.13%
+16.14%
$ 106.42M
$ 827.58K
34
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
35
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,636.62
+0.17%
+0.19%
+22.06%
$ 98.20M
$ 8.92K
36
DFDV Staked SOL
DFDV Staked SOL
DFDVSOL
$ 95.74
-0.19%
+0.13%
+16.06%
$ 86.83M
$ 370.69
37
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.081
+0.75%
+0.00%
+0.65%
$ 84.46M
--
38
Origin Ether
Origin Ether
OETH
$ 2,287.62
+0.46%
+0.19%
+21.83%
$ 83.45M
$ 52.92K
39
Helius Staked SOL
Helius Staked SOL
HSOL
$ 103.24
-0.04%
+0.13%
+15.87%
$ 80.66M
$ 51.58K
40
BlazeStake Staked SOL
BlazeStake Staked SOL
BSOL
$ 114.76
-0.03%
+0.13%
+16.19%
$ 80.57M
$ 386.85K
41
Saturn sUSDat
Saturn sUSDat
SUSDAT
$ 0.980488
+0.14%
+0.01%
+0.51%
$ 78.36M
$ 1.19M
42
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 71,768
+0.78%
+0.12%
+11.92%
$ 70.22M
$ 4.64
43
Firelight Staked XRP
Firelight Staked XRP
STXRP
$ 1.16
+0.87%
+0.15%
+15.88%
$ 65.38M
$ 29.15K
44
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.98122
0.00%
0.00%
-1.79%
$ 61.77M
$ 4.03
45
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 61.30M
$ 9.88K
46
Treehouse ETH
Treehouse ETH
TETH
$ 2,855.85
+0.50%
+0.19%
+21.93%
$ 59.35M
$ 22.40K
47
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 76.19
+0.57%
+0.27%
+31.27%
$ 53.69M
$ 339.71K
48
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 44.61M
$ 56.70K
49
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 75.16
+0.58%
+0.26%
+31.28%
$ 44.31M
$ 6.27K
50
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,730.34
+0.13%
+0.19%
+21.03%
$ 41.35M
$ 98.31

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

লিকুইড স্টেকিং টোকেন টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
লিকুইড স্টেকিং টোকেন টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 169 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $57.21B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা লিকুইড স্টেকিং টোকেন টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা লিকুইড স্টেকিং টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 19.13% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে STETH সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো লিকুইড স্টেকিং টোকেন টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 169 লিকুইড স্টেকিং টোকেন টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় লিকুইড স্টেকিং টোকেন টোকেনগুলোর মধ্যে STETH, WSTETH, WBETH অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
লিকুইড স্টেকিং টোকেন বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব লিকুইড স্টেকিং টোকেন টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $57.21B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

লিকুইড স্টেকিং টোকেন সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।