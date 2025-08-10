Kinka প্রাইস (XNK)
Kinka(XNK) বর্তমানে 3,397.25USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.64MUSD। XNK থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XNK থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XNK এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Kinka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.374664 ছিল।
গত 30 দিনে, Kinka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +71.8868291750 ছিল।
গত 60 দিনে, Kinka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +73.0558229000 ছিল।
গত 90 দিনে, Kinka থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +123.744296511195 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.374664
|+0.01%
|30 দিন
|$ +71.8868291750
|+2.12%
|60 দিন
|$ +73.0558229000
|+2.15%
|90 দিন
|$ +123.744296511195
|+3.78%
Kinka এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.00%
+0.01%
+1.10%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations. Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold. As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.
Kinka (XNK) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XNKটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 XNK থেকে VND
₫89,398,633.75
|1 XNK থেকে AUD
A$5,197.7925
|1 XNK থেকে GBP
￡2,513.965
|1 XNK থেকে EUR
€2,887.6625
|1 XNK থেকে USD
$3,397.25
|1 XNK থেকে MYR
RM14,404.34
|1 XNK থেকে TRY
₺138,166.1575
|1 XNK থেকে JPY
¥499,395.75
|1 XNK থেকে ARS
ARS$4,499,657.625
|1 XNK থেকে RUB
₽271,746.0275
|1 XNK থেকে INR
₹298,006.77
|1 XNK থেকে IDR
Rp54,794,347.1675
|1 XNK থেকে KRW
₩4,718,372.58
|1 XNK থেকে PHP
₱192,793.9375
|1 XNK থেকে EGP
￡E.164,902.515
|1 XNK থেকে BRL
R$18,447.0675
|1 XNK থেকে CAD
C$4,654.2325
|1 XNK থেকে BDT
৳412,222.315
|1 XNK থেকে NGN
₦5,202,514.6775
|1 XNK থেকে UAH
₴140,340.3975
|1 XNK থেকে VES
Bs434,848
|1 XNK থেকে CLP
$3,281,743.5
|1 XNK থেকে PKR
Rs962,644.76
|1 XNK থেকে KZT
₸1,833,359.935
|1 XNK থেকে THB
฿109,799.12
|1 XNK থেকে TWD
NT$101,577.775
|1 XNK থেকে AED
د.إ12,467.9075
|1 XNK থেকে CHF
Fr2,717.8
|1 XNK থেকে HKD
HK$26,634.44
|1 XNK থেকে MAD
.د.م30,711.14
|1 XNK থেকে MXN
$63,086.9325
|1 XNK থেকে PLN
zł12,365.99
|1 XNK থেকে RON
лв14,778.0375
|1 XNK থেকে SEK
kr32,511.6825
|1 XNK থেকে BGN
лв5,673.4075
|1 XNK থেকে HUF
Ft1,152,754.87
|1 XNK থেকে CZK
Kč71,274.305
|1 XNK থেকে KWD
د.ك1,036.16125
|1 XNK থেকে ILS
₪11,652.5675